Spet pijan tovornjakar v Metliki; zvečer razgrajal v trgovskem centru

30.5.2023 | 11:15

Sinoči so novomeški policisti vklenili pijanega 58-letnika, ki je razgrajal po trgovskem centru. (Simbolna slika; arhiv DL)

Policisti PP Metlika so sinoči nekaj po 22. uri med kontrolo prometa v Metliki zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika tovornega vozila. Med postopkom so ugotovili, da ima 49-letnik v litru izdihanega zraka 0,67 miligrama alkohola. Preprečili so mu nadaljnjo vožnjo in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O vožnji pod vplivom alkohola bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, danes poročajo s PU Novo mesto.

Oplenil vrt in teraso

V minuli noči je na Muhaberju nekdo z vrta in terase stanovanjske hiše ukradel reflektor, plinski gorilnik in indukcijsko ploščo. Lastnika je oškodoval za okoli 250 evrov.

Pijan razgrajal po trgovskem centru

Policiste PP Novo mesto so sinoči okoli 20. ure poklicali na pomoč iz trgovskega centra v Novem mestu, kjer je pijan moški nadlegoval obiskovalce. 58-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje, so zapisali na PU. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog.

Na Obrežju pri prevozu treh turških državljanov ujeli Gruzijca

Policisti so sinoči na območju Obrežja ujeli gruzijskega državljana, ki je v avtomobilu prevažal tri turške državljane, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v državo. Odvzeli so mu prostost, zaplenili vozilo, s kazensko ovadbo pa ga bodo privedli pred preiskovalnega sodnika.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Brežice, Slovenska vas) izsledili in prijeli 40 državljanov Maroka, 12 državljanov Pakistana, deset državljanov Afganistana, pet državljanov Rusije, štiri državljane Iraka, tri državljane Sirije, tri državljane Somalije in dva državljana Mongolije, dva državljana Turčije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 77. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 214 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je lažje poškodoval kolesar, in osem nesreč z gmtono škodo. Posredovali so zaradi 20. kršitev javnega reda in miru in v Novem mestu kršitelja pridržali. Obravnavali so sume kaznivih dejanj groženj, lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, požara, kurjenja v naravnem okolju in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.