Praznik KS Tržišče - S složnostjo vidno napredujejo

30.5.2023 | 10:00

Sevniški podžupan Janez Kukec (prvi z desne) in predsednik sveta KS Tržišče Janez Virant (prvi z leve) sta izročila priznanja KS (z desne): Mileni Hočevar, Janji Seničar Tratar in Martinu Tršinarju. (Foto: Pavel Perc)

Tržišče - Dobitniki priznanj KS Tržišče 2023 so Milena Hočevar, Janja Seničar Tratar in Inštalacije Tršinar, s.p., Jernej Tršinar

Krajevna skupnost Tržišče spada po površini in številu prebivalstva, ki živi v 22 vaseh, med enajstimi krajevnimi skupnostmi v sevniški občini med večje KS. Predsednik sveta KS Tržišče Janez Virant je na slovesnosti ob krajevnem prazniku opomnil, da praznujejo na god zavetnika vinske trte, sv. Urbana, ko se spomnijo tudi najprizadevnejših krajanov.

Milena Hočevar je članica Aktiva kmečkih žena (AKŽ) Tržišče že od leta 1998. Bila je aktivna članica že tudi v Turističnem društvu in v Društvu prijateljev mladine Tržišče. Bila je ena izmed ustanovnih članic v plesni skupini Mlade žurerke. Zaradi obilice dela na kmetiji, družine, službe in tudi zaradi zdravja, je vse te aktivnosti sčasoma opustila, AKŽ Tržišče pa ostaja zvesta že četrt stoletja, zadnja štiri leta kot blagajničarka. Nepogrešljiva je na dogodkih in prireditvah, ki se odvijajo v KS Tržišče. Prejela je priznanje KS za društveno delovanje.

Janja Seničar Tratar je že dolga leta članica upravnega odbora in tajnica Turističnega društva. Svoje delo opravlja vestno in marljivo. Ne pojavlja se v soju žarometov, dela v ozadju, s svojim delom pa pušča bogate, vidne sledi za kraj. Je redna dopisnica več časopisov in spletnih portalov. Aktivno sodeluje pri vseh prireditvah. Prav nobeno delo ji ni izpod časti. Prejela je priznanje KS za društveno delovanje.

Inštalacije Tršinar, Jernej Tršinar s. p. je manjše družinsko podjetje s sedežem v Telčicah, na obrobju KS Tržišče in Občine Sevnica. Ustanovil ga je oče sedanjega lastnika Martin Tršinar v začetku leta 1980. Gre za storitveno podjetje, ki je vsa ta leta poslovalo uspešno. Ima pet redno zaposlenih delavcev. Leta 2010 je Martin dejavnost prenesel na sina Jerneja, ki uspešno nadaljuje začrtano pot. Vseskozi aktivno sodelujejo pri razvoju domačega kraja ter finančno pomagajo prostovoljnim gasilskim društvom in ostalim društvom.

Predsednik Virant je v govoru povedal, da so letos prizadevnim članom v 15 društvih razdelili 12.000 evrov dotacij. Lani so asfaltirali del ceste na Skrovniku, preostala posodobitev te ceste pa bo morala počakati na prihodnje leto, saj morajo nujno sanirati nekatere dele cest zaradi večje varnosti. »Tako je predvidena makadamska ureditev ceste do zadnje nenaseljene hiše na Malkovcu. Prav tako je treba urediti še del cestišča v Kaplji vasi. Je pa predvidena tudi delna rekonstrukcija ceste na Polju in sanacija cestišča na Telčicah, že dlje časa poškodovano po plazu. Prav tako se odvijajo aktivnosti za začetek del za pridobitev dodatnega prostora za shranjevanje ob prostoru od AKŽ. Lani so bili uspešni pri pridobivanju sredstev iz participativnega proračuna, del sredstev pa bo namenila KS,« je dejal Virant.

Sevniški podžupan Janez Kukec je spomnil, da je bilo v preteklosti veliko truda vloženega, da je Tržišče dobilo sodobno osnovno šolo in športno infrastrukturo. Dejal je, da se bo še nadalje zavzemal za sorazmeren razvoj v občini in v Mirnski dolini. Zahvalil se je krajanom za nesebično delo in sodelovanje, ker so že večkrat dokazali, da znajo stopiti skupaj. To lahko opazijo tudi turisti, ki prihajajo v lepo urejene kraje. Omenil je, da se razvija središče kraja. Večnamenski dom na Malkovcu dobiva končno podobo. V zaključni fazi je asfaltiranje pločnika in mostu v Pijavicah, je povedal.

Povezovalka prireditve Magda Flajs je omenila, da je Otroški pevski zbor OŠ Tržišče, pod vodstvom mag. Mateje Repovž Lisec, na nedavni regijski pevski reviji v Semiču prejel zlato priznanje in se uvrstil na državno revijo. Na klavirju je OPZ OŠ, kot tudi pozneje Mladinski pevski zbor OŠ Tržišče pod vodstvom Mateje Repovž Lisec, ki je na regijski reviji tudi prejel zlato priznanje, spremljala Mateja Ogorevc Troha. Prireditev so popestrili še glasbeni nastopi Aleksa Imperla, Eve Jamšek, Kristijana Škoporca in Gašperja Prijatelja ter prikupne mažorete OŠ Tržišče pod vodstvom Tadeje Mrgole.

AKŽ Tržišče in malkovški vinogradniki so gostom in domačinom na koncu prireditve ponudili nekaj svojih dobrot in dobre kapljice.

P. P.

Galerija