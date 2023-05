Regres za letni dopust - Pri večini bo letos višji

30.5.2023 | 14:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - So tudi podjetja na našem območju letos pohitela z izplačili regresa? – Kakšen regres bodo zaposleni prejeli ali so ga že?

Delodajalci morajo po zakonu zaposlenim do 1. julija izplačati regres za letni dopust, ki ne sme biti nižji od minimalne plače, torej najmanj 1.203,36 evra. Po pisanju nekaterih medijev so letos podjetja pohitela z izplačili regresa, ponekod naj bi ga zaposleni prejeli že februarja. V veliko podjetjih naj bi bil regres tudi višji kot lani, vse več delodajalcev pa naj bi se tudi odločalo za izplačilo najvišjega mogočega regresa, ki je razbremenjen plačila davkov in prispevkov, kar pomeni v višini povprečne plače v državi. Ta je februarja znašala 2.132 evrov bruto, marca pa 2.191,85 evrov.

In kako je z regresom zaposlenih pri nekaterih največjih delodajalcih na Dolenjskem, v Beli krajini, Posavju in na kočevsko-ribniškem območju? So zaposleni regres že prejeli in v kateri višini?

Mojca Leskovšek Svete