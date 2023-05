FOTO: Vrata odprl 44. Dolenjski knjižni sejem

30.5.2023 | 17:30

Gostje odprtja so bili režiser in pisatelj Nejc Gazvoda, restavratorka, slikarka in ilustratorka Maja Kastelic ter zdravnik in pisatelj David Zupančič. (Foto: M. Ž.)

Razstavljenih je več kot 1600 knjig.

Novo mesto - V Galeriji Krka v upravni stavbi tovarne zdravil Krka so včeraj odprli že 44. Dolenjski knjižni sejem, ki ga skupaj pripravljajo novomeška Knjižnica Mirana Jarca, KUD Krka in Mladinska knjiga. Na njem vsako leto slovenske založbe, med njimi tudi dolenjske, predstavijo glavnino knjig, ki so jih izdale od lanskega do letošnjega maja, tokrat jih je več kot 1.600.

Gostje odprtja so bili režiser in pisatelj Nejc Gazvoda, restavratorka, slikarka in ilustratorka Maja Kastelic ter zdravnik in pisatelj David Zupančič, avtor literarne uspešnice Življenje v sivi coni.

V času sejma, ki bo vrata zaprl v petek, bodo pripravili še tri prireditve. Jutri ob 19. uri bodo ob ilustracijah Hinka Smrekarja, ki jih je leta 1917 izdelal za Levstikovo povest Martin Krpan z Vrha, pripravili pogovor z literarno zgodovinarko Mileno Milevo Blažić, ilustratorjem Cirilom Horjakom in knjižničarko novomeške knjižnice Matejo Kambič.

V četrtek bodo ob 12. uri knjižne POPslastice, ob 17. uri pa prireditev V majhnem plašču besed, območno srečanje najmlajših literatov osnovnih šol z mladinsko pisateljico Davorko Štefanec.

Med sejmom je razstavljene knjige mogoče kupiti z 10-odstotnim sejemskim popustom.

Tekst in foto: M. Ž.

