Belokranjski podjetniški inkubator z novimi in večjimi prostori

30.5.2023 | 19:40

Barbara Papež Lavrič (Fotografije: Rasto Božič/STA)

Črnomelj - Belokranjski podjetniški inkubator, ki je v okviru črnomaljskega Razvojno informacijskega centra - RIC začel delovati leta 2016, je danes dobil nove oz. večje prostore. Gre za 12 pisarn oz. za nekaj več kot 850 kvadratnih metrov skupne površine, ki so jo najeli v poslovni stavbi trgovsko-poslovnega območja na črnomaljski Belokranjski cesti.

Pri opremi novih prostorov je šlo predvsem za selitev opreme iz prejšnjih pretesnih pisarn. Naložba sicer ni terjala večjega zneska, poleg lastnih sredstev pa so si pomagali še z donatorskimi prispevki belokranjskih podjetij, je ob odprtju povedala direktorica Razvojno informacijskega centra - RIC Bela krajina Barbara Papež Lavrič.

Skupni belokranjski podjetniški inkubator, ki združuje približno 30 podjetij na stopnji inkubacije, deluje na treh mestih na območju Črnomlja, nekaj njegovih podjetij pa je že doseglo mednarodni preboj, je dodala.

Poleg novih prostorov za nove podjetnike ima inkubator še v črnomaljski poslovni coni Tris Kanižarica delavnico s stroji, v črnomaljski t. i. stari lekarni pa še nekaj pisarn. V novih prostorih ima prosto le še eno pisarno, vse druge zmogljivosti pa so zasedene.

Z novimi prostori bodo lahko nadgradili sodelovanje z belokranjskimi osnovnimi in srednjimi šolami, po drugi strani pa z uveljavljenimi belokranjskimi podjetji, je nadaljevala.

Inkubator omogoča tudi srečevanje mladih podjetnikov ter izmenjavo njihovih zamisli in izkušenj. Postati želi tudi osrednje stičišče belokranjskega podjetništva.

Gre sicer za podjetja raznolikih usmeritev, od računalniških in informacijskih do podjetij, ki se ukvarjajo s kreativnimi in ergonomskimi rešitvami. Povezovalna nit belokranjska inkubatorja je sicer inovativnost, je opozorila direktorica.

Inkubator so zasnovali v programskem obdobju in z denarjem državnega razvojnega programa Pokolpje, ledino pa je zaoral na področju podpornega okolja, podjetniških in ustvarjalnih spodbud ter t. i. startup podjetij.

S podjetniškim inkubatorjem, ki je usmerjen regijsko, bi radi zadržali in izkoristili domače znanje, podprli belokranjsko podjetništvo ter območni razvoj, znižali brezposelnost in omejili t. i. beg možganov prek Gorjancev. V inkubatorju tudi skrbijo za mentorstva, svetovanje, tedenska srečanja in povezovanje z gospodarstvom, je še navedla Papež Lavričeva.

STA; M. K.