FOTO: V dveh nesrečah poškodovana otroka; Belo krajino spet trese

31.5.2023 | 07:00

Na Trdinovi v Novem mestu sta trčila avto in otrok na kolesu. (Foto: FB PKD)

Včeraj ob 18.02 sta v Trdinovi ulici v Novem mestu trčila osebno vozilo in otrok s kolesom. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, pregledali vozilo in območje nesreče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega otroka oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 18.15 pa je na ulici Sotelsko v Krškem avto zbil otroka. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem NMP. Helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor je poškodovanega otroka prepeljal v UKC Ljubljana.

Padel motorist

Ob 13.05 je na cesti v Ivančni Gorici padel motorist. Gasilci PGD Stična so zavarovali kraj dogodka, usmerjali promet, nevtralizirali razlite motorne tekočine in nudili pomoč reševalcem NMP pri prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila.

Nesreča na avtocesti

Ob 12.31 sta na avtocesti med priključkoma Trebnje-zahod in Bič v bližini pokritega vkopa Medvedjek trčili osebni vozili. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka in pregledali vozili. Na kraju je bil prisoten dežurni delavec DARS. Poškodovanih ni bilo.

Delavci našli bombi

Ob 8.52 sta posredovala pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Gorenjske in Ljubljanske regije v naselju Breg pri Ribnici na Dolenjskem, kjer so v starejšem zapuščenem objektu delavci komunalnega podjetja našli ročni bombi. Odstranila sta bombi angleške izdelave Mills, kalibra 60 mm, ostanek iz II. svetovne vojne. Nevarni najdbi sta uničila na bližnjem varnem kraju.

Potres pri Črnomlju

Ob 21.45 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 0,8 v bližini Črnomlja, 75 km jugovzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Črnomlja, Kanižarice, Jerneje vasi in Dragovanje vasi. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DEPONIJA VRANOVIČI, TP OKLJUK, TP VRANOVIČI, TP ZASTAVA .

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP KOLODVOR METLIKA, izvod 5. SO Čez progo.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENJE, izvod 3. GOR. KAMENJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Lončarjev Dol, nizkonapetostno omrežje – Lončarjev Dol med 8. in 14. uro; na območju TO Florjanski graben, nizkonapetostno omrežje – 1 vrsta Novšak med 8. in 14. uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Cirnik, nizkonapetostno omrežje – Veliki Cirnik med 8. in 12. uro; na območju TP Cerina, nizkonapetostno omrežje – Smer vodohram med 8.30 in 12. uro; na območju TP Piršenbreg, nizkonapetostno omrežje – Jug med 8. in 14. uro; na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) pa na območju TP Slapšak, nizkonapetostno omrežje – Levo proti Senovem med 8. in 11. uro.

M. K.