FOTO: Plamenke z Bortom Rossom v Klevevžu

31.5.2023 | 11:30

Plamenke so tokrat nastopile skupaj z Bortom Rossom.

Bort Ross je navdušil tudi z avtorskimi skladbami.

Obiskovalci so uživali v naravi Grajskega parka Klevevž, ki se je izkazal za čudovit prireditveni prostor.

Klevevž - Preteklo nedeljo zvečer so članice pevske skupine Plamen, ki od vsega začetka deluje kot sekcija Kulturnega društva dr. Ignacija Knobleharja, povabile na koncert v poseben kraj, v čudovit ambient Grajskega parka Klevevž.

Nastopile so skupaj z vsestranskim dolenjskim glasbenikom iz šentjernejskega konca Bortom Rossom.

Kot pove predsednica plamenk Sonja Mlakar, so ob sončnem zahodu in prijetni publiki zapele nekaj slovenskih pesmi, Borut pa se je predstavil v svojimi avtorskimi skladbami. Dve pesmi sta zapela tudi skupaj s Tadejo Omrzel, članico Pevske skupine Plamen. Pevsko druženje so zaključili skupaj s Kreslinovo pesmijo Od višine se zvrti.

Na inštrumentih so plamenke spremljali njihovi glasbeni prijatelji: Jernej Šuštaršič na klaviaturah, Dušan Pavlenič na kitari, Tomaž Zorko na bas kitari in Primož Malenšek na kahonu.

Gostje so na koncertu lahko izvedeli tudi nekaj zanimivih informacij o Grajskem parku Klevevž in kmetiji Karlovček, ki je lastnica Klevevža. Večer je prijetno povezovala Elizabeta Kušljan Gegič.

L. Markelj, foto: FB Klevevž tourist info

Galerija