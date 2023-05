O plovbnem režimu na Dobličici in Lahinji na junijski seji

31.5.2023 | 09:10

Tromostovje v Črnomlju (Foto: A. Jamšek)

Črnomelj - Črnomaljski občinski svetniki so na včerajšnji seji med drugim sprejeli nov odlok o občinskih cestah, ki je usklajen z zakonodajnimi spremembami, in odlok o gospodarskih javnih službah, ki sicer ne prinaša vsebinskih sprememb, dodaja pa novo dejavnost »upravljanje s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti«. Način izvajanja te dejavnosti bo določen z Odlokom o določitvi plovbnega režima na odseku reke Dobličice in Lahinje, ki bo obravnavan na junijski seji Občinskega sveta.

Svetniki so se včeraj tudi seznanili s poročilom o izvajanju garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2022, poročilom o delu Medobčinske inšpekcije in redarstva za leto 2022, oceno izvajanja občinskega programa varnosti v občini za leto 2022 in z občinsko premoženjsko bilanco.

M. K.