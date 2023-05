FOTO: Odprli Kavbojsko deželo

31.5.2023 | 14:00

Fotografije: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Ivančna Gorica - Na Leskovški planoti nad Višnjo Goro, na Kmetiji Čož, so konec tedna odprli otroški park Kavbojska dežela. Gre za idejo, investicijo in zamisel, ki se ni uresničila čez noč in sta za to še posebej zaslužna Urška in Jože Čož, ki sta nov turistični produkt v občini Ivančna Gorica uspešno pripeljala do realizacije, sporočajo z občine.



V Kavbojski deželi si lahko urite spretnosti in mišice na zunanjih otroških igralih in notranji igralnici, mečete laso, jahate konje in preizkusite čisto pravo glamping kočijo. Kot sta povedala zakonca Čož, se v Kavbojski deželi najde za vsakega obiskovalca nekaj, če ne drugega, pa okrepčilo v kavbojski restavraciji, otrokom pa se pridruži še maskota Kavboj Pepe. Kavbojsko deželo krasijo tudi unikatne skulpture iz lesa izpod rok kiparja z motorno žago Jerneja Verbuča.

Nove turistične ponudbe v občini Ivančna Gorica sta se razveselila tudi župan Dušan Strnad in predsednik Sveta Krajevne skupnosti Višnja Gora Jurij Omahen, ki sta številne prisotne nagovorila ob odprtju. Kmetiji Čož, ki že več desetletij sprejema veliko rejniških otrok, sta zaželela veliko uspeha pri nadaljnji podjetniški poti, obiskovalcem pa povabilo na Leskovec nad Višnjo Goro, kjer spoznate življenje na deželi.

Kavbojsko deželo je z blagoslovom pospremil višnjanski župnik Slavko Judež, skozi ples in glasbo pa so prisotne popeljali Višnjanski fantje in najmlajši iz Vrtca Polžek Višnja Gora. Manjkal ni niti kavbojski ples in večerna zabava z ansamblom Šrangarji, so še zapisali v občinskem sporočilu za javnost.

M. K.

Galerija