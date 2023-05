FOTO: Na 17. srečanju posavskih upokojencev 700 ljudi

31.5.2023 | 13:00

Ana Jelančić in Jože Žnidarič sta se zahvalila tudi FS Spomin.

Minister za gospodarstvo, šport in turizem Matjaž Han

Posavski župani, minister in organizatorji

Studenec - Na 17. tradicionalnem srečanju posavskih upokojencev na Studencu se jih je 26. maja, z gosti vred, zbralo pod šotorom kar okrog 700. Minister za gospodarstvo Matjaž Han je (po)hvalil prisotne posavske župane za zgledno sodelovanje, ne glede na strankarske barve, in poudaril, da bi lahko bili vzor za marsikakšno okolje, tudi na najvišjem, državnem nivoju.

Kot svetle primere je omenil slehernega izmed prisotnih županov: brežiškega - Ivana Molana, ki je mimogrede spomnil, da je najstarejši po stažu in da je bil gostitelj prvega tovrstnega srečanja, kostanjeviškega – Roberta Zagorca, radeškega – Tomaža Režuna in sevniškega – Srečka Ocvirka. Han je prekinil svoj govor, češ, da ne bo prebral vsega, kar so mu napisali, ker ne bi rad bil predolg. Se je pa minister Han na Studencu, v svojem stilu, posrečeno vpletel v scenarij prireditve, ko je zahteval, da se predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Posavja Jože Žnidarič, že nekoliko prej, kot je bilo sicer predvideno, še posebej zahvali predsednici Društva upokojencev Sevnica Ani Jelančić za odlično organizacijo srečanja. Han je sicer že poprej Žnidariča in Jelančićevo pohvalil za dobro organizacijo.

Zahvalili so se jima tudi župani in drugi gostje, ki so jih ob koncu uradnega dela prireditve, zvečine prijetno, presenetili člani folklorne skupine Spomin DU Sevnica, ki so jih pred kosilom povabili na ples. Tudi to je zamudil predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik, čigar prihod so napovedali, a se je v Ljubljani očitno dlje zadržal v pogovoru s predsednico države Natašo Pirc Musar.

Za darilo so tokrat izročili gostom in sodelujočim v kulturnem programu lične prtičke, ki so jih izdelali v rokodelskem krožku DU Sevnica.

V kulturnem sporedu je sodeloval tudi pevski zbor Srebrni glas DU Sevnica, prireditev pa je povezovala Petra Zupančič.

Besedilo in foto: Pavel Perc

Galerija