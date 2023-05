Deželak Junak se je podal na dobrodelno pot

31.5.2023 | 12:00

Kranj - Miha Deželak, voditelj na Radiu 1 se je kot Deželak Junak podal na 9. dobrodelno pustlovščino po Sloveniji! Na svojem kvadrociklu bo s pomočjo poslušalcev in celotne Slovenije zbiral denarna sredstva za otroke iz socialno šibkih družin, da bodo lahko tudi letos uživali na morju.

Izzivi, ki čakajo Miho Deželaka in njegovo ekipo poti se vsako leto spreminjajo. Tako so se na Radiu 1 po dveh zaporednih letih, ko je bil štart akcije bolj adrenalinsko obarvan, odločili za čisto drugačen začetek. Ekipa Denis Avdić Showa se je namreč za en dan vrnila nazaj v šolo in to prav na pobudo otrok! S tem so želeli še bolj poudariti namen same akcije, zbiranje sredstev za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.

Deželak Junak je tako malo po sedmi uri sedel v šolsko klop na OŠ Orehek Kranj, opremljen z otroškim ruzakom in obveznim sokom. Družbo so mu v avli delali učenci 5.a razreda, njihova razredničarka Jasmina Cvek in ravnatelj Drago Zalar. Miha je obujal spomine na svoje šolske dni, nato pa odgovoril na nekaj različnih šolskih vprašanj iz petega razreda, da si je lahko prislužil svojo fantastično spremljevalno ekipo, brez katere si ne predstavlja naporne poti. Vsi so bili zelo ponosni nanj, saj se je resnično izkazal z znanjem na vprašanja, ki smo jih mnogi že pozabili.

»Mislim, da so se v OŠ Orehek name res super pripravili, nor občutek je po toliko letih spet sesti v šolske klopi. Prevevali so me mešani občutki, ali bom znal ali ne. Malo sem bil pod stresom, pred spraševanjem (smeh). Ampak ne, mislim, da smo zbrali top začetek, saj je konec koncev akcija namenjena otrokom iz socialno šibkih družin,« je dejal Deželak in presenečno pogledal, ko mu je Denis Avdić pripeljal prvega gosta, ki bo z njih prekolesaril del prve etape. Naravnost iz Rima je v Kranj prišel nekdanji predsednik Borut Pahor in razveselil junaka! Skupaj sta se vsedla na kvadrocikel in se odpeljala novi dobrodelni pustolovščini naproti.

Da bo na poti vse teklo kot po maslu, Deželaka poleg številnih otrok, mladih in starejših na poti podpirajo tudi Decathlon, AMZS in Zavarovalnica Triglav.

Njegovo pot lahko vse do 9. junija, ko prispe na Debeli rtič, spremljate v živo na Radiu 1, na spletni strani radio1.si in na njihovih socialnih omrežjih.

Deželak Junak bo Posavje in Dolenjsko obiskal v ponedeljek, 5. junija.

B. M.