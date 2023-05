MRFY: Smo neka posebna družbena celica

31.5.2023 | 18:30

Lenart Merlin in Gregor Strasbergar med razglabljanjem o tem, v čem so MRFY drugačni. (Foto: I. Vidmar)

Potem ko so bili leta 2018 na Zlati piščali razglašeni za novince leta in so bili lani njihovi Prjatučki skladba leta, so letos pobrali vse, kar je bilo mogoče. Novinci leta niso mogli biti več, saj so za to že predolgo na sceni, za nagrado za življenjsko delo pa bodo morali na sceni ostati še nekaj desetletij. Vse drugo je bilo letos njihovo, dobili so zlate piščali za skupino leta, album leta (Use) in skladbo leta (Angeli). Človek bi rekel, da so na vrhu, a sodeč po razpoloženju med njimi bodo še rasli in je njihov vrh še precej višje.

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

Igor Vidmar