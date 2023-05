V treh letih pitna voda skoraj za vse

31.5.2023 | 15:00

Pogodbo sta podpiala župan občine Mirna Peč Andrej Kastelic in Viktor Dolinšek, direktor podjetja Komunalne gradnje Grosuplje. (Foto: M. Ž.)



Mirna Peč - Župan občine Mirna Peč Andrej Kastelic je danes z Viktorjem Dolinškom, direktorjem podjetja Komunalne gradnje iz Grosupljega, podpisal gradbeno pogodbo za izgradnjo še manjkajočega sekundarnega vodovodnega omrežja v občini v okviru hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema. Pogodbena vrednost naložbe je nekaj več kot 1.465.000 evrov brez ddv, razdelili pa so jo v tri leta.

Občina se je lani prijavila na razpis Ministrstva za naravne vire in prostor iz naslova sredstev za okrevanje za oskrbo območja s pitno vodo pod 10.000 prebivalcev, kjer je pridobila 50-odstotno sofinanciranje naložbe oziroma do višine nekaj več kot 960.000 evrov, ostalo bo prispevala občina.

V projekt so vključili vse sekundarne odseke na območju Golobinjeka, ki niso bili predmet projekta suhokranjskega vodovoda, odseke na območju višinske cone severnega dela občine (nad Hmeljičem), ki so jim ostali iz preteklosti, vodovod v bodoči stanovanjski soseski coni Nad Postajo in delno hidravlično izboljšavo vodovoda v ulici Postaja na severnem delu naselja Mirna Peč. Skupno bodo zgradili 8.026 metrov vodovodnega omrežja, na javni vodovod pa se bo priključili 150 gospodinjstev oziroma okoli 405 prebivalcev.

Kot je povedal župan Kastelic, so v preteklih letih v oskrbo s pitno vodo vložili preko pet milijonov evrov, s to naložbo pa bo zdravo pitno vodo imelo 96 odstotkov prebivalcev, zdaj je pokritost 92-odstotna. Prav tako bodo zmanjšali vodne izgube pod 20 odstotkov, sicer pa tudi sedaj niso bile precej višje. Dodal je, da je vesel, da so dobili izvajalca, s katerim so že v preteklosti dobro sodelovali in pozna teren.

Zadovoljen je bil tudi direktor grosupeljskega podjetja Dolinšek, ki je povedal, da se bodo pri roku izvedbe prilagajali občini glede finančnega plana, imajo pa dovolj kapacitet, da lahko dela naredijo tudi prej, če bo to njena želja.

M. Ž.

