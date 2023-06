Danes brez elektrike

1.6.2023 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7:30 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TUŠEV DOL, na izvodu Levo.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽNI DOL, TP POTOKI, TP GOR. LAZE;

- od 9:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠTREKLJEVEC, izvod Gasilni dom.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. BAN 1980, TP SONČNIKI 2001, TP VRBOVCE 1987;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIBI PRI VEL. SLATNIKU 2001.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VALANTIČEVA, izvod 3. VALANTIČEVA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENJE, izvod 3. GOR. KAMENJE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 14:00 na območju TP Dolenje Zabukovje, Drečji Vrh, Trebelno, Jelševec, Gorenje Zabukovje, Čužnja vas, Črpališče Trebelno, Cikava, Mirna vas, Blečji vrh in Vrh Trebelno; med 8:30 in 14:30 pa na območju TP Vodale.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništvo Brežice na območju TP Vrhnje, Slogonsko, Jereslavec, Kapele, Slogonsko mlekarna in Rakovec med 10.30 in 13.30 uro; na področju nadzorništvo Krško mesto na območju TP Kostanjevica ZD, nizkonapetostno omrežje – Pod cesto levo med 8. in 11. uro ter na območju TP Dobrava Pristava med 8. in 10. uro.

M. K.