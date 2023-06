Dirka po Sloveniji: policija opozarja na pomen varnosti in poziva k športnemu navijanju

1.6.2023 | 11:00

V pogovoru o varnosti na kolesarskih dirkah so sodelovali Bogdan Fink, Martin Hvastija in Matjaž Leskovar, vodil ga je Robert Perc iz PU Novo mesto. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Policija in organizatorji so pred začetkom letošnje 29. kolesarske dirke Po Sloveniji, ta bo potekala med 14. in 18. junijem, včeraj pripravila pogovor, na katerem so Matjaž Leskovar iz sektorja prometne policije iz Generalne policijske uprave, zadolžen za varovanje kolesarske dirke, Bogdan Fink, direktor dirke po Sloveniji, in Martin Hvastija, športni direktor Kolesarske zveze Slovenije, spregovorili o policijskem varovanju dirke, o ukrepih in priporočilih, ki zagotavljajo varnost športnikov in navijačev ob progi.

Izpostavili so, da so za varnost tako kolesarjev kot navijačev pomembni odgovornost, strpnost in kultura športnega navijanja. Leskovar je povedal, da bo dirko v petih dneh skupaj spremljajo 250 do 300 policistov, vsak dan pa bo na etapi sodelovalo še 28 policistov motoristov in najmanj tri policijska vozila s po šestimi policisti, ki bodo varovali kolesarje oziroma zagotavljali mobilno prometno zaporo.

Opozoril je, da naj vozniki upoštevajo prometne zapore, ob katerih morajo obvezno ustaviti in tam ostanejo, doklel mimo ne zapelje zadnje vozilo, ki ima običajno tudi svetlobno tablo z napisom konec mobilne zapore. Vsi – tako vozniki kot obiskovalci dirke naj upoštevajo navodila policistov in redarjev ob progi, je dodal in vse pozval k strpnosti, umirjenosti in zavedanju nevarnosti, ki jo lahko povzročijo. »Policija si želi, da je dirka varna od prve do zadnje etape,« je poudaril.

K odgovornemu navijanju je pozval tudi Martin Hvastija. Izpostavil je, da se morajo obiskovalci dirke zavedati, da morajo tekmovalci neovirano priti do cilja in na noben način ne smejo vplivati na izid dirke, torej tudi pomagati tekmovalcem. »Gledalci so vedno del kolesarske dirke in mi si jih ob trasi seveda želimo,« je dejal. A naj bodo takšni, ki pridejo spodbujat kolesarje, ki vedo, kakšna je njihova vloga na dirki, in ki navijajo varno in korektno. »Vsi, ki pridejo navijati na kolesarsko dirko, naj se na nek način samoomejujejo v smislu zdrave kmečke logike, da vedo kaj je prav in kaj ne. Pazijo naj tudi na majhne otroke in živalske ljubljenčke, nevarni so lahko tudi otroški vozički, ki potem, ko se gledalci odmaknejo zaradi prihoda glavnine ostanejo na sredi ceste, pa tudi invalidski vozički,« je opozoril in dodal, da naj bodo navijači na primerni oddaljenosti od kolesarjev in naj ne mahajo preblizu z zastavami in predvsem z drogovi.

Bogdan Fink se v vseh teh letih, ko je rasla Dirka po Sloveniji, dobro zaveda, kako velik varnostni izziv je takšno tekmovanje. Zato pri njeni organizacijo tesno sodelujejo s policijo, da zagotovijo potrebne standarde varnosti, ki jih narekuje tudi mednarodna kolesarska zveza.

Na mednarodni dirki, dolgi 833 kilometrov, bo letos sodelovalo 20 kolesarskih ekip z 140 tekmovalci. Pri organizaciji dirke in njeni izpeljavi pa sodeluje okoli 2500 ljudi, med njimi so redarji, gasilci in drugi prostovoljci, ljubitelji kolesarstva. Prvič so jo izpeljali pred 30 leti, zaradi epidemija kovida je enkrat odpadla. V tem času je prišla na visok mednarodni nivo, ki vključuje tudi neposreden televizijski prenos, tako jo bodo lahko spremljali v več kot 130 državah, kar pomeni tudi veliko promocijo Slovenije.

M. Ž.

