FOTO: V enoprostorcu kar 17 migrantov; prijeli tatu bakra in električnih vodnikov

1.6.2023 | 11:30

V tem citroenu se je gnetlo kar 17 Turkov (plus voznik). (Foto: PPIU Novo mesto)

Včeraj nekaj pred 12. uro so bili policisti PP Novo mesto obveščeni, da naj bi na Uršnih selih nekdo z dvorišča stanovanjske hiše ukradel bakrene cevi in električne vodnike. V Zalogu na območju Straže so nato ustavili osebni avtomobil, ki ga je vozil 54-letni voznik iz Črnomlja. Gre za večkratnega storilca kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete. Ukradene predmete so mu zasegli in jih vrnili oškodovancu. 54-letnemu osumljencu, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so zasegli avtomobil. Ovadili ga bodo zaradi kaznivega dejanja tatvine in zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja ter drugih kršitev cestno prometnih predpisov na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomi in tatvine

Na Bizeljski cesti v Brežicah je v noči na sredo nekdo vlomil v prodajni prostor in iz blagajne vzel okoli 300 evrov.

V Stranski vasi na območju PP Novo mesto je v isti noči neznanec vlomil v delavnico ob stanovanjski hiši in odnesel dve motorni žagi, dve kosilnici, kotno brusilko, električni in baterijski vrtalnik in posodo z gorivom. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 2.300 evrov.

Prav tako v noči na sredo je v naselju Ob Težki Vodi neznanec vlomil v pomožni objekt inodpeljal motokultivator s priključki. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 3.500 evrov.

Na Mirni pa je v minuli noči nekdo vlomil v prodajalno. Policisti vlom še preiskujejo.

V Citroenu prevažal 17 tujcev

V minuli noči so policisti na Čatežu ob Savi ustavili voznika osebnega avtomobila Citroen C4 picasso bosanskih registrskih oznak. 20-letni državljan Srbije je v vozilu prevažal kar 17 državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Srbu so odvzeli prostost in mu zasegli avto. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Turčije še potekajo. Kazenski zakonik za storilca, ki je tujce nezakonito spravil čez mejo oziroma ozemlje države in pri tem povzročil nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi, določa zaporno kazen od enega do osmih let in denarno kaznijo.

Še več ilegalnih migrantov (in tihotapcev)

Minulo noč so na območju Dobove ustavili osebni avtomobil poljskih registrskih oznak. Državljan Severne Makedonije je prevažal šest državljanov Turčije, ki so na nedovoljen način vstopili v Slovenijo. Državljanu Severne Makedonije so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Turčije še potekajo.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Loče, Obrežje, Čatež ob Savi, Župeča vas) izsledili in prijeli 34 državljanov Bangladeša, 23 državljanov Afganistana, 21 državljanov Maroka, 20 državljanov Rusije, 14 državljanov Sirije, 13 državljanov Pakistana, deset državljanov Iraka, sedem državljanov Indije, dva državljana Nepala, dva državljana Šrilanke in državljana Alžirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 68. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 209 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in devet nesreč, ki so se končale z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema, ki sta vozila brez vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, lahke telesne poškodbe, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja ddržave, poškodovanja tuje stvari, goljufije, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.