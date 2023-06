O proračunih in novih cenah vrtca

1.6.2023 | 13:00

Fotografije: L. Uhan - Občina Mirna

Maja Anzelj med predstavitvijo proračunskih dokumentov

Valerija Jarm med predstavitvijo novih cen vrtca

Mirna - Mirnski občinski svetniki so na 5. redni seji med drugim obravnavali rebalans letošnjega proračuna, potrdili pa tudi nove cene za storitev pomoč na domu in programe v vrtcu.

Sprejeti proračun za letošnje leto je predvideval 3,9 milijona evrov prihodkov in 3,8 milijona evrov odhodkov, z rebalansom pa so predvidene prihodke in odhodke povišali na 4,4 milijona evrov, pri tem pa uskladili prihodke od dohodnine oziroma višje povprečnine z investicijskimi odhodki oziroma projekti, dodali so še možnost zadolževanja do 200 tisoč evrov, so sporočili z občine. ''Rebalans je bil potreben, da uskladimo prihodke in odhodke, predvsem pa trenutno stanje v primerjavi z načrtovanim proračunom. Želja je vedno več od možnosti, a si želimo, da bi glavne načrtovane naložbe tudi udejanili. Temu smo prilagodili tudi proračun. Obvoznica in vrtec sta za Občino Mirna prioriteti,'' je povedal župan Dušan Skerbiš.

Občinski svet se je seznanil še s predlogom proračuna za prihodnje leto, ki predvideva 4,8 milijona prihodkov in skoraj 5,4 milijona evrov odhodkov, in je do vključno 15. junija v javni razpravi. Skoraj 1,2 milijona evrov proračuna je delež resornega ministrstva za sofinanciranje izgradnje novega vrtca. Sredi meseca se sicer zaključi javni poziv za zbiranje ponudb za izbor izvajalca del.

Pomoč na domu in vrtec

Občinski svet je razpravljal tudi o storitvi Pomoč družini na domu, ki jo med drugim v mirnski občini nudi Dom starejših občanov Trebnje, in sicer je bilo lani 13,50 uporabnikov, leto prej 8,75. Stroški neposredne oskrbe se povečujejo, za končnega uporabnika pa od ponedeljka do sobote cena ostaja 4,42 evra. Občina Mirna bo zagotavljala 67,38-odstotno subvencijo, nekaj subvencionira državni proračun. Ob nedeljah se ura storitve za uporabnika zvišuje na 7,10 evra, za državne praznike, ki so tudi dela prosti dnevi, pa na 7,98 evra.

Kot eni zadnjih so tudi mirnski občinski svetniki potrdili nove cene programov predšolskega varstva, pri čemer so upoštevali izračun, ki prinaša nižjo ceno za plačilo vrtca staršem in višje dodatne stroške za občino (nekaj več kot 14 tisoč evrov letno). Nova polna cena za prvo starostno obdobje je 636,91 evra, za drugo pa 481,09 evra, če so otroci vključeni v kombinirani oddelek se cena obračunava glede na starost otroka, so zapisali v občinskem sporočilu za javnost. V povprečju pa starši glede na izdane odločbe Centra za socialno delo plačajo tretjino cene programa.

M. K.