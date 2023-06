Za starše cena vrtca enaka, skrivnostno izginotje kontejnerja

1.6.2023 | 13:40

Včerajšnja seja občinskega sveta Brežice (Foto: M. L.)

Brežice - Cene vrtca, ki jih bodo plačevali starši, ostajajo enake dosedanjim, je na včerajšnji seji sklenil brežiški občinski svet. Stroški, ki jih ima vrtec, so se sicer povišali, vendar te podražitve po besedah župana Ivana Molana ne bodo občutili starši, ker jo bo pokrila občina iz proračuna.

Svetniki so sprejeli cenik storitve pomoč družini na domu. Cena za uro stane uporabnika 5,15 evra med delovniki, 7,21 ob nedeljah in 7,73 evra ob praznikih. Razliko do ekonomske cena storitve plača občina iz proračuna, in sicer znaša proračunska subvencija 70 odstotkov.

Občinski svet je med drugim sprejel tudi odlok o imenovanju nove ulice na Čatežu ob Savi, gre za Ulico ob nasipu. Sprejel je zaključni račun občinskega proračuna za leto 2022; določil višino grobnine in cenik uporabe pokopaliških objektov; sprejel načrt za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2023 ter odlok o Zavodu za šport Brežice. Svetniki so tudi potrdili načrtovane ukrepe v podporo turizmu. Gre za ukrepe, s katerimi želijo v občini odpraviti pomanjkljivosti, ki so jih zaznali pri ocenjevanju v okviru že doseženega znaka zelena destinacija.

Med pobudami in vprašanji se je Mojca Florjanič (Gibanje Svoboda) zavzela za ureditev tribun na nogometnem stadionu v Brežicah. Tribune so zdaj brez strehe. Predlagala je tudi ureditev pešpoti med avtobusno postajo in Strokovno izobraževalnim centrom Brežice na Bizeljski cesti. Mihael Petančič (SDS) je opozoril, da ob gradnji vodovoda izvajalci ne popravijo ceste, za primer je navedel območje Globokega. Zavzel se je tudi za postavitev ogledala na nepregledni točki na cesti proti Bojsnem.

Boštjan Gregorič (Lista Igorja Zorčiča in Sonce) je občinski svet seznanil s skrivnostnim izginotjem bivalnega zabojnika z brežiškega atletskega stadiona, ki je bil namenjen krajevni skupnosti Mrzlava vas. Kot je dejal, je v resnici znano, kje je ta zabojnik in kdo vse je vpleten v celotno zadevo, in kdo je zatajil v postopku, s katerim bi lahko preprečili to, kar se je zgodilo potem. Vprašal je, ali lahko občina zdaj kako pomaga, da bi ta kontejner vendarle dobila krajevna skupnost Mrzlava vas.

M. L.

Galerija