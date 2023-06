SGSM: Sredi festivala čas za harmoniko in bas

1.6.2023 | 14:30

Sinočnji koncert lanskih nagrajencev je zaključila Jerica Steklasa, ki se je Novomeščanom predstavila tudi v vlogi Rozalinde v operi Netopir. (Foto: I. Vidmar)

Jure Tori z Ewaldom Oberleitnerjem v ozadju. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Osmi novomeški festival klasične in sorodne glasbe Sem glasba, sem mesto se preveša v svoj drugi del. Po ponedeljkovem koncertu domačega Pihalnega orkestra Krka z belgijskim skladateljem in dirigentom Bartom Picqueurjem, posvečenim belgijskim skladateljem iz različnih obdobij, in torkovi glasbeni predstavi za otroke s trobilnim kvintetom Contrast in stand up komičarko Lucijo Ćirović, so se sinoči s samostojnimi koncerti predstavili nagrajenci lanskega 4. mednarodnega tekmovanja v solo petju baritonist Tilen Udovič in sopranistki Polina Yatsenko in Jerica Steklasa, ki so navdušili sicer ne ravno polno zaseden avditorij Trdinove dvorane.

Drevi se festival Sem glasba, sem mesto seli na Grm v Mordaxovo kapelo božjega groba oziroma v evangelijsko cerkev Dobrega pastirja, kjer bo po uspešno zaključeni štiridesetdnevni turneji s skupino harmonikarjev z vsega sveta po Nemčiji, imenovani Akkordeonale, nastopil Jure Tori, imenitni zagorski harmonikar, med drugim znan tudi po svojem več kot tridesetletnem sodelovanju s skupino Orlek, katere ustanovni član je bil skupaj z bratom Mitjo in Vladom Poredošem. Vzporedno z muziciranjem v zagorski folk-punk-polka-rock zasedbi Orlek Jure deluje tudi v več drugih zasedbah v različnih glasbenih zvrsteh vse do jazza, tanga in klasike. Že desetletja v zasedbi Tori trio sodeluje z legendarnim avstrijskim jazzovskim kontrabasistom Ewaldom Oberleitnerjem, dolgoletnim profesorjem na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu, in več kitaristi z različnih koncev sveta. Ustanovil je tudi več svojih skupin, poleg že omenjenih med drugim tudi Tori Tango, Jurski par, Tori Story in Flora & Paris. Novomeškemu občinstvu se bo drevi ob 19.30 predstavil v duetu z avstrijskim jazzovskim kontrabasistom Wolframom Derschmidtom.

Jutri se festival vrača v Trdinovo dvorano Kulturnega centra Janeza Trdine, ko bo na vrsti Noč skladateljev s tradicionalnim koncertom novitet slovenskih skladateljev, sklenil pa se bo v soboto z gala opernim večerom in s finalom tekmovanja s simfoničnim orkestrom Cantabile.

I. Vidmar

