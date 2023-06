Razstava o Novem mestu na spletni platformi Google Arts and Culture

2.6.2023 | 09:40

Vozni park - konjske vprege v šestdesetih letih niso bile redke.

Bencinska črpalka je nekoč stala na mestu današnje Zavarovalnica Sava (prej Tilia).

Novo mesto - Novomeška Knjižnica Mirana Jarca, sicer osrednja dolenjska splošna knjižnica, vabi na virtualni sprehod po Novem mestu v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Je prva slovenska splošna knjižnica, ki se je z razstavo Šestdeseta leta v Novem mestu predstavila v spletni galeriji Google Arts and Culture, so sporočili iz knjižnice.

Gre za prikaz slikovnega gradiva iz domačih logov, mestnih sosesk, zlasti pa starega mestnega jedra, stavb, pogledov, dejavnosti in dogajanja. Veliko teh utrinkov iz nekdanjega vsakdanjega mestnega življenja je že utonilo v pozabo, marsikaj pa je tako ostalo v novi obliki in vsebini, so pojasnili v knjižnici.

Google Arts and Culture je nekomercialna spletna platforma, na kateri se predstavljajo kulturne ustanove in umetniki z vsega sveta. Njen namen je ohraniti in prenesti svetovno umetnost in kulturo na splet, da sta dostopni vsakomur in kjerkoli, so dodali.

Knjižnica Mirana Jarca v svojih Posebnih zbirkah Boga Komelja hrani izredno bogato zbirko domoznanskega gradiva in kulturne dediščine. Zaradi tega "ni presenetljivo, da je kot prva slovenska splošna knjižnica postala del družine uglednih kulturnih ustanov z vsega sveta, katerih bogata kulturna dediščina je na ogled v spletnem okolju Google Arts and Culture, spletni platformi umetniških del in drugega dragocenega, redkega in starejšega gradiva partnerskih kulturnih organizacij po vsem svetu", so še zapisali v novomeški knjižnici.

Knjižnico Mirana Jarca so v okviru ustanavljanja pokrajinskih knjižnic kot Študijsko knjižnico Novo mesto ustanovili leta 1946. Danes kot osrednja regijska knjižnica predstavlja vez med Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani in mrežo manjših območnih knjižnic. V njej izvajajo vse dejavnosti, povezane s knjižnicami, novomeška posebnost pa so bogat domoznanski oddelek in posebne zbirke njenega ustanovitelja Boga Komelja.

M. K.