Prevračal se je in obstal na kolesih, dva poškodovana

2.6.2023 | 07:00

Sinoči ob 21.39 se je na cesti Ribnica - Kočevje osebno vozilo prevračalo in obstalo izven ceste na kolesih. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator, očistili cestišče in pomagali reševalcem NMP. Poškodovani osebi sta bili prepeljani, ena v UKC Ljubljana, druga v ZD Kočevje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČARDAK 1, na izvodu ČARDAK 5;

- od 7:30 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUTORAJ, na izvodu GASILSKI DOM;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP FUČKOVCI, na izvodu FUČKOVCI VAS.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEMIČ, izvod S.O. Paraplegiki, izvod Od droga levo;

- od 9:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GRIBLJE, izvod levo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKOVNICE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREKOPA 1959, TP OSTROG 1983, TP GROBLJE PRI PREKOPI 1974, TP ZAMEŠKO 1971, TP MRŠEČA VAS, TP HUDOROVIČ 2001, TP HRVAŠKI BROD 1990.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENJE, izvod 3. GOR. KAMENJE;

- od 7:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ POSTAJA 2, izvod 3. NAD PROGO-POSTAJA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- med 8:00 in 10:00 na območju TP Štatenberg, nizkonapetostno omrežje – Roje;

- med 8:00 in 14:00 na območju TP Štatenberg, nizkonapetostno omrežje – Štatenberg;

- med 10:30 in 13:00 na območju TP Drečji vrh, nizkonapetostno omrežje – Gornji Mokronog.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Podgorje Pipan, nizkonapetostno omrežje – Pipan med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Artiče Zadružni dom, nizkonapetostno omrežje – Proti cerkvi med 11:00 in 13:00 uro, na območju TP Kalce Naklo, nizkonapetostno omrežje – Proti Križaju med 8:00 in 12:00 uro, na območju TP Jerman vrh, nizkonapetostno omrežje – Jerman vrh preko ceste pa med 9:00 in 14:00 uro.

M. K.