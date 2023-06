FOTO: V Osnovni šoli Blanca rešili prostorsko stisko

2.6.2023 | 12:00

Fotografije: OŠ Blanca; Sabina Košir

Sevnica/Blanca - V Osnovni šoli Blanca pri Sevnici so včeraj popoldne uradno odprli novozgrajen prizidek in delno prenovljene šolske prostore. Z nekaj manj kot 2,34 milijona evrov vredno naložbo so rešili prostorsko stisko v stavbi, ki so jo leta 1976 zgradili za sto otrok, zadnje šolsko leto pa jo obiskuje skupaj nekaj manj kot 240 šolarjev in vrtičkarjev.

Šlo je za naložbo v zagotovitev primernih prostorov za izvajanje šolske in predšolske vzgoje, ki jo bo občina v celoti plačala sama.

S prizidkom na vzhodnem delu šolske zgradbe ter delno prenovo in reorganizacijo starejše zgradbe so uredili primerne prostore za delovanje kuhinje, povečali so jedilnico in garderobo. Kletne prostore so namenili pralnici, shrambi in hišniku.

Nekdanje upravne prostore so preuredili za potrebe kuhinje, prostore za upravo pa preselili v prvo nadstropje nad vhodnim delom zgradbe. Zbornico so uredili v eni od nekdanjih igralnic, nadomestno igralnico pa v prizidku. Ob šolskem vhodu so namestili vetrolov.

V pritličju novega prizidka so uredili novi igralnici za prvo starostno obdobje s sanitarijami, garderobo za zaposlene, tehničnim prostorom in dvigalom. V nadstropju pa sta novi učilnici s sodobno opremo, kabinet in dodatni prostori za individualno delo. Prizidek so zgradili kot ločeno zgradbo, ki so jo povezali s starejšim delom šole.

Gradnja novega prizidka je terjala nekaj dni več kot leto dni. Med drugim so na zahodnem delu šole na novo uredili tudi ploščad z novim vhodom otroškega vrtca.

Ravnateljica Osnovne šole Blanca Ksenija Juh je ob lanskem podpisu gradbene pogodbe povedala, da so morali v preteklosti zaradi prostorske stiske uvesti tudi dvoizmenski pouk, ki je potekal do leta 2004, ko so šolo prenovili in dogradili. Dodatno prostorsko stisko pa je povzročila ureditev otroškega vrtca. Število vpisanih otrok se tudi zadnja leta krepi.

Šolska kuhinja je bila po njenih besedah pretesna in tehnološko zastarela. Ker je bila urejena v dveh nadstropjih, je bila tudi manj priročna, jedilnica pa ravno tako pretesna. Učitelji niso imeli zbornice, potrebovali so tudi dodatno učilnico.

Po občinskih podatkih Osnovno šolo Blanca zadnje šolsko leto obiskuje 165 učencev, tamkajšnji štirioddelčni otroški vrtec pa 73 otrok. Šola ima 35 zaposlenih.

STA; M. K.

