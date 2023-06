V soboto 8. Praznik situl - Pogled v halštatsko kulturo

Na lanskem Prazniku situl so v predstavi snubci iz Dolenjskih Toplic prišli prosit pranovomeškega kneza za roko njegove hčerke. (Foto: I. V., arhiv DL)

Novo mesto - V soboto na Glavnem trgu festival železnodobnega življenja in kulinarike – Novomeške situle sodijo v zakladnico svetovne kulturne dediščine – Na dveh gomilnih grobiščih so jih našli kar devet

Novo mesto je bilo v starejši železni dobi (8.–4. st. pr. n. št.) eno najpomembnejših srednjeevropskih središč. Na dveh gomilnih grobiščih so našli kar devet bronastih, figuralno okrašenih kovinskih posod – situl, ki sodijo v sam vrh evropske prazgodovinske likovne umetnosti, skupno pa so jih na območju Novega mesta odkrili šestnajst. Zato je Novo mesto tudi mesto situl in tudi zato v dolenjski prestolnici že osmič pripravljajo prireditev Praznik situl.

»Situle so bronaste posode za shranjevanje in postrežbo pijač. Izdelane so iz tanke, sijoče kovine ter okrašene z mitskimi in s herojskimi prizori. Bogata in živopisna situlska pripoved dopolnjuje naše vedenje o življenju socialno močno razslojene prazgodovinske družbe, saj v tem času ne poznamo pisave. Vrhnji sloj, elito tega časa, so predstavljali imenitni posamezniki, ki so v svojih rokah združevali politično, vojaško, ekonomsko, duhovno in socialno moč. Bogato okrašene bronaste situle so uporabljali kot ugledno namizno in protokolarno posodje. Iz njih so gostom na praznovanjih stregli dragocena opojna vina,« te izjemne posode opiše kustosinja Dolenjskega muzeja Petra Stipančić.

Situlski spomeniki Novega mesta sodijo v zakladnico svetovne kulturne dediščine in so nepogrešljiv prispevek Dolenjske pri oblikovanju skupnega evropskega kulturnega prostora, poudarja Stipančićeva. Praznik situl je tako posvečen tem spomenikom, ki pričajo o življenju halštatskih prebivalcev Novega mesta, ki so bili enakovredni izjemnim civilizacijam celinske in sredozemske Evrope. Predstavlja dogodek, prežet z dolenjsko kulturno in naravno dediščino, ki jo dopolnjuje nov, urbani pogled.

Festival železnodobnega življenja in kulinarike bo na Glavnem trgu v soboto med 17. in 24. uro. Na ogled bodo različne starodavne obrti, pripravljajo kulinarične delavnice za odrasle in otroke, prikaz različnih borilnih veščin ter pokušino izbrane hrane in pijače. Prikazali bodo takratna oblačila in opremo, mistično glasbo, ples in utrip železnodobnega življenja. Praznovanje bosta obogatila strokovno vodstvo po bogati arheološki dediščini, ki jo hrani Dolenjski muzej, in večerni koncert glasbe s pridihom železnodobnega časa. Gostje 8. Praznika situl bodo prišli iz Poljske in Italije.

