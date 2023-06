Predrzneži z Lokev: na banki pri dvigu denarja opazili 92-letnika, ga zasledovali in okradli

2.6.2023 | 13:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

S Policijske uprave Novo mesto danes med drugim poročajo o reševanju primera z 12. maja, ko so črnomaljske policiste dopoldne obvestili, da so neznanci v Črnomlju oropali 92-letnega moškega. Ugotovili so, da je oškodovanec na banki dvignil gotovino v višini več kot 10.000 evrov. Ena izmed osumljenk je bila v tem času prav tako na banki in opazila, da je oškodovanec prejel denar, potem pa ga počakala pred banko in ga spremljala oziroma hodila za njim. Osumljenka je o tem po telefonu obvestila dva sostorilca in kasneje so vsi trije izmenično spremljali oškodovanca, ki je imel opravke še v več drugih ustanovah. Ko se je 92-letnik peš odpravil proti domu, pa mu je eden izmed osumljencev iz rok iztrgal vrečko z dokumenti in denarnico z denarjem ter pobegnil.

Na podlagi ugotovitev iz preiskave so policisti PP Črnomelj pridobili odredbo sodišča in na naslovu bivanje treh osumljencev v naselju Lokve opravili hišne preiskave. Našli in zasegli so mobilne telefone in manjšo količino prepovedane droge. Zoper trojico bodo po zaključeni preiskavi na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Občane policisti opozarjajo na previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih ali v bančnih poslovalnicah. Pozorni naj bodo na sumljive osebe, ki jih opazujejo in spremljajo. Z zaposlenimi na banki naj se skušajo dogovoriti, da dvig opravijo v prostoru, kjer je zagotovljena zasebnost, predvsem pa naj večjih količin denarja ne prenašajo naokrog. Če je le možno, naj predvsem starejše pri teh opravilih spremlja nekdo od svojcev ali oseb, ki jim zaupajo, še svtujejo na PU Novo mesto.

Vlomi in tatvine

V naselju Muhaber na območju PP Novo mesto je v noči na četrtek nekdo vlomil v drvarnico ob stanovanjski hiši in ukradel lopato, motiko in posodo z gorivom. Z vlomom in tatvino je povzročil za 250 evrov škode.

V Vrhpeči je med 31. 5. in 1. 6. neznanec iz rezervoarjev dveh delovnih strojev iztočil 190 litrov goriva.

V Dolenjem Maharovcu na območju PP Šentjernej je med 31. 5. in 1. 6. neznanec z dvorišča ukradel tri korita z rožami.

Sinoči med 20. in 22. uro je v Mrtvicah na območju PP Krško nekdo iz odklenjenega objekta izmaknil električno ročno orodje in suhomesnate izdelke. Lastnika je oškodoval za 2.000 evrov.

Mejne zadeve

Včeraj nekaj pred 10. uro so policisti na območju Čateža ob Savi ustavili osebni avtomobil ukrajinskih registrskih oznak. Državljan Ukrajine je prevažal tri državljane Turčije, ki so na nedovoljen način vstopili v Slovenijo. Okoli 15. 30 pa so na Obrežju kontrolirali 31-letnega voznika osebnega avtomobila iz Severne Makedonije, ki je prav tako prevažal tri ilegalne migrante iz Turčije.

Državljanoma Severne Makedonije in Ukrajine so odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli vozila, s kazensko ovadbo ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje) izsledili in prijeli 45 državljanov Bangladeša, 24 državljanov Afganistana, 15 državljanov Pakistana, 14 državljanov Maroka, pet državljanov Rusije, pet državljanov Sirije, dva državljana Kameruna.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 53. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 187 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in sedem nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, goljufije, vloma in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.