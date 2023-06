FOTO: Na Otočcu spet avto v Krki; voznik pijan, sopotnik pa v smrtni nevarnosti

2.6.2023 | 19:40

Danes na Otočcu (Foto: FB PKD)

Danes ob 16.50 je na Grajski cesti na Otočcu, občina Novo mesto, osebno vozilo z voznico zapeljalo v reko Krko. Pred prihodom gasilcev so voznico iz vozila rešili občani. Gasilci GRC Novo mesto so s tehničnim posegom potegnili avto na brežino. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so žensko prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Vozil krepko pijan, sopotnik padel iz prevračajočega se vozila

Sinoči okoli pol desetijh pa se je, kot smo že poročali, prometna nesreča zgodila na cesti med Bregom pri Kočevju in Staro cerkvijo. Policisti so ugotovili, da je voznik osebnega vozila pri vožnji v ovinek zaradi prevelike hitrosti izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal s ceste, avto se je večkrat prevrnil in nato obstal na nasprotnem voznem pasu.

V nesreči se je voznik lažje poškodoval, sopotnik pa je med prevračanjem padel iz vozila in se pri tem huje poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa je ogroženo.

V postopku so policisti tudi ugotovili, da je voznik vozil pod vplivom alkohola, saj je rezultat alkotesta pokazal 1,13 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zoper povzročitelja bo podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje cestnem prometu.

M. K.