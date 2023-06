Aktivni mesec športa

2.6.2023 | 18:15

Tadej Škof (v sredini) je danes predstavil Mednarodni aktivni mesec športa Pišece 2023, spremljala sta ga Jan Hotko (levo) in Mihael škof.

Badminton klub Pišece organizira tudi mednarodne turnirje in enega takih je pripravil 28. januarja v Brežicah. (Foto: M. L.)

Pišece - Badminton klub Pišece je danes v Brežicah predstavil Mednarodni aktivni mesec športa Pišece 2023. O nizu dogodkov je govoril predsednik kluba Tadej Škof, ki sta ga spremljala uspešna športnika, člana kluba Jan Hotko, ki je dvakratni aktualni državni prvak v badmintonu do 11 let, in Mihael škof, 9. igralec dvojic do 15 let.

»Letos smo se v klubu odločili, da bomo cel mesec posvetili športu. Že naslednjo soboto, to je 10. junija, bomo uradno odprli aktivni mesec športa. Uradno odprtje bo v Pišecah pred športno dvorano. Najprej bomo izvedli turnir dvojic, čez dan bomo med turnirjem pred dvorano zbirali denarne prispevke za fanta Tima iz Ljubljane. Imeli bomo tudi posavsko prvenstvo v prstometu oziroma z balinčki,« je povedal Škof.

12. junija bodo izvedli vzdržljivostno testiranje Slo-fit za prebivalce. »Za to testiranje smo se odločili, da ljudem predstavimo realno sliko. Veste, kako rečejo: 'O, jaz grem še vedno lahko v hrib.' To je super, ampak s kakšnim tempom in s kakšnim pulzom, to je pomembno,« pravi Tadej.

21. junija bo klub organiziral pohod na najvišji vrh občine Brežice, na Špiček, skupaj z udeleženci iz prijateljskih mest. Udeležbo na pohodu je že potrdil župan Kumrovca.

»Četrti malo večji projekt v aktivnem mesecu športa je 28. junija do 30. junija. To bo tridnevno kolesarjenje iz Brežic do Murterja, 500 kilometrov. Naši člani bodo s tem kolesarjenjem zbirali prispevke za nakup športne opreme za naše mlade športne upe. 3. do 10. julija bo teden badmintona v Pišecah. To bo poleg športne igre tui druženje. Ves čas poudarjam, ne smemo otrok ozko omejevati s pretiranimi športnimi treningi, treba jim je še omogočiti druženje in zabavo. Omogočiti jim moramo tudi spoznavanje drugih športov, kajti če biti vrhunski športnik, moraš biti zelo odprt za vse športe,« je poudaril Škof.

V tistem tednu bodo izvedli tudi mini olimpijado in pričakujejo, da bo okrog 200 otrok prišlo na ta celodnevni dogodek. »5. julija bomo ob svetovnem dnevu badmintona organizirali dogodek v Brežicah pred športno dvorano. Od tam se bomo v živo javili na kongres svetovne badmintonske zveze v Kuala Lumpur.

In 8. julija, za konec našega aktivnega meseca, bomo pripravili 16. kolesarski maraton Pišece-Kumrovec-Pišece,« je napovedal Tadej Škof.

To so največji projekti v Mednarodnem aktivnem mesecu športa Pišece 2023. Poleg teh Badminton klub Pišece organiziral še več manjših prireditev, med njimi tudi nekatere dogodke za šole. Pripravlja tudi vzdržljivostno testiranje za prebivalce po drugih krajevnih skupnostih.

M. L.