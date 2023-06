Na Artem trčila avtomobila, pri Novem mestu motorista; gasilci nad kačo pod avtom (foto)

3.6.2023 | 18:40

Sinočnji ulov ...

... in izpust (Foto: PGE Krško)

Danes ob 10.43 sta v kraju Arto, občina Sevnica, trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so zavarovali kraj dogodka, pogasili začetni požar na vozilu, s tehničnim posegom rešili osebo iz vozila, odklopili baterije, z vpojnimi sredstvi nevtralizirali iztekle motorne tekočine, nudili pomoč policiji, vlečni službi, cestni službi in pomagali reševalcem pri prenosu poškodovanega do helikopterja ter zavarovali kraj pristanka helikopterja. Reševalci NMP Sevnica so eno poškodovano osebo prepeljali v SB Brežice, eno osebo pa je helikopter slovenske vojske z ekipo HNMP prepeljal v SB Celje.

Trčila motorista

Ob 13.15 sta pri odcepu za Gornjo Težko Vodo na cesti Novo mesto - Metlika, trčila motorista. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem NMP pri prenosu poškodovanega motorista. Ena oseba je bila prepeljana v SB Novo mesto.

Kača pod avtom

Sinoči ob 20.16 so na Cesti 4. julija v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odstranili kačo izpod osebnega vozila na parkirnem prostoru.

Ob 20.24 pa so v Pavlinovi ulici v Krškem krški poklicni gasilci s tehničnim posegom odprli vrata na osebnem vozilu.

M. K.