V Šentrupertu podelili občinska priznanja; naziv častni občan prejel Jože Brcar

3.6.2023 | 10:00

Prejemniki letošnjih občinskih priznaj. Z leve proti desni: dr. Jože Uhan, Jože Brcar in ravnatelj šole Jože Tratar

Župan Občine Šentrupert Tomaž Ramovš

Poslovni direktor Ginekološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana mag. Peter Požun

Šentrupert - Občina Šentrupert je sinoči s slavnostno sejo, na kateri so podelili občinska priznanja, obeležila občinski praznik, ki ga praznuje 2. junija, kajti na ta dan je bila leta 1947 dokončana gotska lepotica in osrednji kulturni spomenik kraja, cerkev sv. Ruperta.

Laskavi naziva častni občan je za 65 let dela v gospodarstvu, turizmu in kulturi, še posebej za izboljšanje cestne infrastrukture in vodooskrbe v nekdanji krajevni skupnosti, za skrb za graščino na Veseli Gori ter za spodbujanje in podpiranje društvenega življenja tako na gasilskem in humanitarnem kot tudi turističnem in kulturnem področju prejel Jože Brcar, ki je s somišljeniki izboljševal kakovost življenja v lokalni skupnosti, s tem pa povečeval prepoznavnost Šentruperta. »Prav gotovo je to zame eno veliko priznanje. Nikoli mi ni bilo težko delati za skupno dobro,« je dejal po prejemu priznanja.

Že kot mladostnik se je vključil v družbeno življenje takratne krajevne skupnosti. Skoraj tri desetletja je varnost, zaščito in solidarnost spodbujal preko Gasilskega društva Šentrupert, kot prostovoljec se je vrsto let nesebično razdajal pomoči potrebnim v okviru krajevne organizacije Rdečega križa, bil je ustanovni član turističnega in vinogradniškega društva, po njegovi zaslugi pa je Šentrupert bogatejši za kar dva pevska zbora – Mešani pevski zbor vinogradnikov Šentrupert in Mešani pevski zbor Društva upokojencev Šentrupert.

Priznanje občine za znanstvenoraziskovalne dosežke na področju podzemnih voda ter za dolgoletno predstavljanje dediščine Mirnske doline in še posebej Šentruperta v občinskem glasilu so podelili dr. Jožetu Uhanu.

Otroštvo je preživljal v Šentrupertu, želja po novih znanjih in izobraževanju pa ga je odpeljala v Ljubljano, kjer je diplomiral s področja hidrogeologije, kasneje pa z magistrskim in doktorskim delom dodal še geokemijo in zaokrožil področje celovitega raziskovanja podzemnih voda.

Že dolga leta neguje domoznanstvo. Za občinsko glasilo že več kot dve desetletji redno pripravlja prispevke o manj poznani, pozabljeni, podcenjeni ali spregledani dediščini Šentruperta z okolico. »V življenju je tako, da je vedno treba iskati dva pola, da je življenje uravnoteženo. Ljubezen do domoznanstva je protiutež moji znanstveni karieri, obenem pa je brskanje po preteklosti tudi povezava in navezava s koreninami Šentruperta,« je dejal.

Listino občine pa je prejela Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert. Letos mineva 40 let od poimenovanja šole po velikem rojaku, ki je veljal za človeka visoke srčne kulture, odlikovali so ga skrb za objektivnost in razgledanost, skromnost in želja pomagati. Vse te vrednote neguje tudi šola. »Letos smo se še posebej potrudili izpostaviti ta jubilej. Veliko smo se ukvarjali s spominom na dr. Pavla Lunačka in vpeljati te vrednote, ki jih je predstavljal, v naš vsakdanjik,« je povedal ravnatelj šole Jože Tratar.

Zbrane je uvodoma nagovoril župan Tomaž Ramovš, ki se je ozrl v preteklost, pogled pa predvsem usmeril v prihodnost. »V letu 2023 so se naša življenja počasi vrnila v ustaljene tirnice. Veseli me, da ste v veliki večini svoje individualne potrebe znali odriniti na stranski tir, v ospredje pa postavili pripadnost družbi in soobčanom, s tem pa ste širši družbeni skupnosti pokazali, da vam je mar za vsako življenje. Lahko rečem, da ste se izjemno izkazali.«

Kot je še povedal v svojem govoru, bo letošnje leto za občino gledano s finančnega vidika zelo težko, saj bodo večji del denarja namenili poplačilu neodložljivih obveznosti iz preteklosti. »A z vzdržnostjo in odgovornim ravnanjem bomo že naslednje leto lažje zadihali in začeli uresničevati naložbe, ki so potrebne za kakovost življenja. Letos tako predvsem pripravljamo projekte, predvsem na področju vodooskrbe in cest, ki so pomembni za lokalno skupnost in jih bomo izvedli v prihodnjih letih,« je optimističen Ramovš.

Med drugim je še izpostavil, da bosta pomembna izziva zadržati mlade v domačem okolju in ustvariti dobre pogoje za razvoj podjetij. Ob koncu je tudi čestital vsem letošnjim prejemnikom občinskih priznanj. »Čeprav so z različnih področij, na eni strani kultura in prosveta, na drugi naravoslovje in geologija, je odgovor pravzaprav zelo preprost: razdajanje za skupnost in prostovoljstvo. Zato naj nam bodo njihove življenjske zgodbe predvsem zgled in navdih, da bo naša skupnost še naprej tako živa in solidarna.«

Na letošnji slavnostni seji so se spomnili na dr. Pavla Lunačka in njegovo dediščino, zato je bil slavnostni govornik poslovni direktor Ginekološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana mag. Peter Požun.

Prireditev, ki jo je vodila Petra Krnc Laznik, so s svojim nastopom obogatili učenci Glasbene šole Trebnje in Mešani pevski zbor Društva upokojencev Šentrupert.

Besedilo in fotografije: R. N.

