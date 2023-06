Deželak Junak v nedeljo potrebuje pomoč, čaka ga ubijalski klanec

3.6.2023 | 13:10

Deželaka Junaka v nedeljo, 4. junija, ob 8. uri čaka eden izmed navečjih izzivov letošnje dobrodelne pustolovščine po Sloveniji. Vzpon na Strmo Reber: 19 serpentin, 8,2 kilometra, 700 m višinske razlike in 17% največjega naklona. Na Radiu 1 so na 'testno' vožnjo poslali izkušenega rekreativnega kolesarja, voditelja Matjaža Lovšeta, ki pa je pot na Strmo Reber komaj premagal. Ves zasopel in v kapljah potu je premagoval serpentine in zadihan prispel na cilj. Ugotovil je, da bo težko in da bo Miha zagotovo potreboval pomoč.

»Miha, jaz vem, da boš ... ampak ne vem kako,« je sodelavcu sporočil Lovše, ki kar ni mogel priti do sape.

Deželak si je nato ta posnetek pogledal in ni mogel verjeti svojim očem: »To je res brutalno in kako je dihal Lovše?! Če to ni brutalno!«

Vseeno pa verjamemo in predvsem upamo, da bo Miha zmogel ter zgrizel ta ubijalski klanec. Vsaka mišica bo pekla, vse ga bo bolelo, ampak z vašo pomočjo bo zmogel! Ker ve, da bo s tem narisal nasmeh na obraz ogromno otrokom, ki nestrpno čakajo počitnice. Pomagajmo mu z glasnim navijanjem ob poti, zato vsi vabljeni v Osilnico v nedeljo 4. junija ob 8. uri!

V ponedeljek, 5. junija, pa Miho Deželaka pričakujejo tudi v Posavju in na Dolenjskem.

B. M.