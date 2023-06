Jerica Lipec nova direktorica občinske uprave

3.6.2023 | 15:00

Nova direktorica občinske uprave Jerica Lipec

Spet sevniški podžupan Janez Kukec

Sevnica - Sevniški župan Srečko Ocvirk je pred četrtkovo otvoritvijo dozidane osnovne šole na Blanci prav tam predstavnikom sedme sile oznanil, da je s tem dnem uradno pričela z delom nova direktorica občinske uprave Jerica Lipec. Župan jo je imenoval namesto upokojenega dosedanjega dolgoletnega direktorja Zvoneta Košmerla.

Župan Ocvirk je hkrati za nepoklicnega podžupana imenoval dosedanjega podžupana Janeza Kukca, ki je bil v sevniški občinski svet izvoljen na listi SLS in je bil že več mandatov nepoklicni podžupan. Bil je tudi dolgoletni uspešen predsednik Krajevne skupnosti Tržišče.

Jerica Lipec je univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja in nekdanja direktorica Prevzgojnega doma Radeče. Z družino živi v toplem domu v Sevnici, in kot pravi, ji družina in prijatelji bogatijo in dajejo smisel njenemu življenju.

Besedilo in foto: P. P.