Krajevna skupnost Podgrad - V opuščenem kamnolomu športni park

4.6.2023 | 19:45

Podgrad - V novomeški podgorjanski krajevni skupnosti Podgrad so za osrednji projekt v tem mandatu izbrali ureditev športno-rekreacijskega parka v opuščenem kamnolomu, ki se razprostira na okoli hektar velikem zemljišču južno od vasi. Zamisel ni nova, pravzaprav ima že dolgo brado, saj je bilo gradbeno dovoljenje za preureditev kamnoloma v rekreacijski park pridobljeno že leta 2007.

V tem mandatu glavni poudarek v KS Podgrad namenjajo otrokom in mladim – V opuščenem kamnolomu želijo urediti športno-rekreacijski park – Kako do denarja? – Nevarna šolska pot otrok iz Mihovca in Pristave do Podgrada