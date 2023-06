Umrl je častni občan Občine Metlika dr. Bruno Ravnikar

4.6.2023 | 09:30

Dr. Bruno Ravnikar (Foto: Občina Metlika)

Metlika - V 93. letu starosti je umrl metliški častni občan (to je, kot smo poročali, ob občinskem prazniku postal leta 2009), dr. Bruno Ravnikar, doktor fizike, univerzitetni profesor in specialist na področju akustike, so zapisali na spletni strani Občine Metlika.

''Velikemu prijatelju Metlike'', kot so ga poimenovali, so se poklonili z naslednjim zapisom:

''Bil je dolgoletni član, plesalec in vodja plesnih skupin Folklorne skupine Tineta Rožanca in Folklorne skupine Emona iz Ljubljane, ki jo je tudi ustanovil, utemeljitelj kinetografije ljudskih plesov, predavatelj in terenski raziskovalec, koreograf in pisec glasbenih priredb, ustanovni član mednarodnega združenja folklornih festivalov - CIOFF ter prejemnik številnih nagrad in naslovov.

V iskanju folklornih izročil je v zgodnjih sedemdesetih prepoznal izvirnost in posebnost našega izročila – Metliškega obredja. V letu 2009 je prejel najvišje občinsko priznanje, naziv častnega občana Občine Metlika, in sicer za dolgoletno zavzeto delo in sodelovanje z Metliško folklorno skupino Ivan Navratil in uspešen razvoj folklore v Beli krajini in Sloveniji. Ravnikarjevi plesni spleti so doprinesli k uspehu in prepoznavnosti Metliške folklorne skupine Ivan Navratil v Sloveniji in tujini. Tudi uvrstitev Vuzemskih obrednih iger v register nesnovne kulturne dediščine Slovenije leta 2013 lahko pripišemo temu izjemnemu medsebojnemu sodelovanju. Ob tem se je večala tudi prepoznavnost naše občine. Za Metliško folklorno skupino Ivan Navratil je napisal kar nekaj koreografij in glasbenih priredb, rad je prihajal na njihove nastope in koncerte, zaviranje kola na placu in ostala srečanja.

S svojo ustvarjalnostjo, angažiranostjo in vsestranskostjo je pustil neizmeren pečat tako na območju občine Metlika in Bele krajine, kot tudi v celotnem slovenskem prostoru in tudi širše.''