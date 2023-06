Jadranski udar tudi v Beli krajini

4.6.2023 | 14:00

Fotografije sodelujočih plovil (Foto: Ministrstvo za obrambo)

Na 11. mednarodni vojaški vaji Jadranski udar 2023 (Adriatic strike), ki se je začela v ponedeljek, poteka pa vse do 9. junija, poleg slovenske vojske sodeluje približno 800 udeležencev iz 29 zavezniških in partnerskih držav. Ob podpori vojaškega letalstva bo potekalo tudi usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev, ki so imeli pomembno vlogo pri gašenju požarov na Krasu.

Namen letošnje vaje, ki jo organizira in vodi poveljstvo 15. polka vojaškega letalstva, je združeno usposabljanje certificiranih kontrolorjev združenih ognjev, posadk različnih strelskih platform, poveljstev, letalskih posadk in načrtovalcev združenih ognjev ter pripadnikov specialnih enot, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Letalniki v podporo usposabljanju kontrolorjev združenih ognjev vzletajo z letališč Cerklje ob Krki in Brnik. Usposabljanje kontrolorjev pa poteka na štirih lokacijah po Sloveniji. Na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna bodo ognjeno podporo zagotavljali letalniki, artilerija in tanki, na širših območjih Bohinja, Idrije in Bele krajine pa bodo letalniki simulirali letalsko podporo.

Na delovni točki Bela krajina bodo aktivnosti potekale v krajih Pribišje, Črešnjevec, Vinji Vrh, Semič, Brezje, Kot, Blatnik, Petrova vas, Črnomelj, Talčji Vrh, Mavrlen, Dobliče, Tanča Gora in Vranoviči. Na vaji bo sodelovalo okoli 120 vojakov z različnimi vojaškimi vozili. Pripadniki Slovenske vojske se bodo v sodelovanju z zavezniki urili v različnih taktičnih postopkih, pri čemer bo poudarjeno urjenje kontrolorjev združenih ognjev. Na teh lokacijah se bodo udeleženci vaje premikali peš in z vojaškimi vozili, predvidena pa je uporaba manevrskega streliva, efektov poka in dima. Zračni prostor bodo med usposabljanjem preletavali letala, helikopterji in manjša brezpilotna letala. Letalske aktivnosti bodo povečane med 9. in 12., 14. in 17. ter v večernem času med 20. in 23. uro.

Kontrolor združenih ognjev svetuje poveljniku na terenu o uporabi zračne in tudi ladijske podpore in njeni pravilni uporabi ter ob delovanju nadzoruje izvedbo. Kontrolorji združenih ognjev so imeli pomembno vlogo tudi pri gašenju lanskih požarov na Krasu, ko so skrbeli za varno izvedbo letalskih operacij in učinkovito gašenje, so pojasnili na ministrstvu.

Na območjih usposabljanja je pričakovati povečan hrup zaradi preletov letalnikov. Aktivnosti v okviru vojaške vaje so bile predhodno usklajene z lokalnimi skupnostmi in bodo po napovedih ministrstva, kolikor bo mogoče, nemoteče, saj bo na terenu le manjše število vojakov in vojaških vozil, uporaba manevrskega streliva pa bo minimalna.

STA; M. K.