FOTO: Najboljše vino v državi Marjana Kobaleta, najboljša salama pa Franca Luzarja

4.6.2023 | 11:00

Na prazniku vina in salam nista manjkali niti aktualna vinska kraljica Slovenije Maja Pečarič in cvičkova princesa Nika Martinčič. (Foto: M. Ž.)

Najboljših deset vinarjev in vinogradnikov Slovenije skupaj s podeljevalci priznanj, šampiona z oceno 98,33 je pridelal Marjan Kobale (v prvi vrsti četrti z leve).

Predsednik straških vinogradnikov Srečo Kovačec se je ob jubileju zahvalil nekaterim članom.

Najboljši trije salamarji Slovenije (z leve): Marko Ponikvar, Franc Luzar in Marko Grivec.

Najboljšo divjačinsko salamo pa je v oceno prinesla Lovska družina Gorjanci.

Skupni nastop domačinov - veteranska godba Straža in Drganskih fantje.

Straža - V Straži je bil včeraj praznik vina in salam v pravem pomenu besede. Domača občina, Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije - Vinis, Zveza društev salamarjev Slovenije ter straška vinogradniško in turistično društvo so pripravili 5. srečanje vinogradnikov in vinarjev ter 27. finale slovenske salamiade, ob tem pa so obeležili še 30-letnico domačega vinogradniškega društva. Šampion ocenjevanja vin je postal souvignon letnik 2018 Marjana Kobaleta iz Vinogradniško-vinarskega društva Slovenske Konjice, najboljšo salamo v državi pa je izdelal Franc Luzar iz Dolenjega Gradišča.

Seveda tako pomembno vinsko srečanje ni minilo brez dveh mladih dam, ki ponosno skrbita za promocijo slovenskih vin – vinske kraljice Slovenije Maje Pečarič in nedavno okronane cvičkove princese in Nike Martinčič - in ostalih, ki so na takšen ali drugačen vpeti v delovanje na omenjenih področjih. Zbrane so tako nagovorili tudi Slavko Alojz Toplišek, predsednik Zveze društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije, Mirjan Kulovec, predsednik Zveze salamarjev Slovenije, predsednik KGZS Roman Žveglič, državna sekretarka z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tatjana Buzeti, Miran Jurak, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske, straški župan Dušan Krštinc, Srečo Kovačec, prvi mož straških vinogradnikov, in Pavel Vidic, predsednik straškega turističnega društva.

Prvaki med vini so …

Ob tej priložnosti so podelili priznanja prav vsem ocenjenim vinom slovenskih vinogradnikov. Na letošnjem šestem meddruštvenem ocenjevanju je 25. aprila v Straži 276 vzorcev vin iz vse Slovenije pod drobnogled vzelo 15 enologov.

Kdo je postal najboljši med najboljšimi, smo že zapisali, prvaki posameznih kategorij pa so: v kategoriji suho nearomatično je slavil chardonnay letnik 2021 iz kleti Vina Breznik (DVLV Cerkvenjak), v polsuho nearomtično chardonney letnik 2022 družine Amon-Kokot (DV Virštanj-Kozjansko), v polsladko nearomatično chardonney letnik 2022 Franca Namurša (DV Trte Šmarje), v kategoriji polsuho aromatično sauvingnon letnik 2022 Martina Juraka (DV Virštanj-Kozjansko), v polsladko aromatično pa traminec letnik 2022 iz Vinogradništva Krošel (DV Slovenske Konjice). Prvaka pri rdeče suhih vinih sta postala refošk letnik 2018 iz kleti Vina Santorini (DV Slovenske istre) in modra frankinja letnik 2017 Jureta Grubarja (DV Kostanjevica na Krki), med peninami rumeni muškat letnik 2019 iz Hiše penin in vina Sagmeister (DV Bizeljsko), prvak bizeljčana je prišel iz Vinske kleti Nujec (DV Bizejljsko), prvaka med cvički pa je pridelal Tone Tomažič (DV Malkovec).

… in kdo ima najboljše salame

V okviru 27. finala slovenskih salam pa je 25. maja v Straži šestčlanska komisija še 64 vzorcev salam. Sicer je letos bilo v sklopu zveze društev salamarjev organiziranih 13 lokalnih salamiad po različnih krajih Slovenije, na katerih so društva ocenila 529 vzorcev domačih salam. Podelili so 16 bronastih, 20 srebrnih in 25 zlatih priznanj. Trojica je dobila velike zlate medalje, poleg že omenjenega Franca Luzarja, ki je postal najboljši salamar, še drugo uvrščeni Marjan Ponikvar, prav tako iz Dolenjega Gradišča, in tretji Marko Grivec iz Brezja pri Trebelnem.

Na 3. mednarodni lovski salamiadi, ki je bila 27. aprila v Gadovi peči, so v oceno prejeli 58 divjačinskih salam, prvo mesto pa je pripadlo Lovski družini Gorjanci.

Dogodek v Straži so z nastopili popestrili Glasbena šola Lipičnik, Fantje iz Virštanja, Vinogradniški pevci Suha krajina, MPZ Čatež pod Zaplazom, Drganski fantje in Veteranska godba Straža.

Tekst in foto: M. Ž.

