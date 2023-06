FOTO: 8. Praznik situl z življenjem na knežjem dvoru

4.6.2023 | 13:30

Uprizorili so življenje na knežjem dvoru. (Foto: M. Ž.)

Zelo pomemebno je bilo tudi duhovno življenje.

Obiskovalci so z zanimanjem prisluhniki razlagam ob prikazu starodavnih obrti in izdelkov.

Delavnica poslikave kože.

Novo mesto - Včeraj popoldne in zvečer je središče Novega mesta zaživelo v podobah njegove preteklosti. Osmi praznik situla - festival železnodobnega življenja in kulinarike je na Glavni trg privabil kar lepo število obiskovalcev, ki so si lahko ogledali različne starodavne obrti – od lončarstva do steklarstva, krznarstva, pletarstva, obdelave lesa, barvanja in polstenja volne, tkanja, kovaštva, obdelave jantarja …

Pripravili so tudi različne delavnice za otroke, animacijo različnih borilnih veščin ter v pokušino ponudili izbrano hrano in pijačo.

Na tokratnem prazniku so uprizorili tudi, kakšno je bilo življenje na knežnjem dvoru s poudarkom na duhovnem življenju.

Dolenjski muzej je predstavo pripravil v sodelovanju z gledališko skupino Delavskega kulturnega društva Svoboda Senovo, boksarskim klubom Boxeo, folklornim društvom Kres in konjenikoma z Grma Novo mesto - Centra biotehnike in turizma, Zavodom Svitar z glasbeno skupino Gita in Redom kraljevskega orla

Praznovanje je obogatilo strokovno vodstvo Boruta Križa po bogati arheološki dediščini, ki jo hrani Dolenjski muzej, in večerni koncert glasbene skupina Noreia.

Gostje 8. Praznika situl so bili kolegi s Poljske in iz Italije.

M. Ž.

