750 gasilcev na gasilskem avtorallyu danes v šmarješki dolini

4.6.2023 | 16:00

Vaje z motorno brizgalno z dvema napadoma je bila ena od osrednih točk tekmovanja.

Milan Pajk, poveljnik GZ Novo mesto

Tudi gasilk ni manjkalo.

Ekipa PGD Dolenje Dole je pripravljena na start.

Šmarješke Toplice - Danes dopoldne je bilo v šmarješki občini v znamenju gasilstva. No, začelo se pravzaprav že sinoči, ko so v Orešju slavnostno predali namenu novo gasilsko vozilo, nedelja pa je bila rezervirana za 51. gasilski avtorally v organizacji Gasilske zveze Novo mesto. Dogodek je sodil tudi v program 16. občinskega praznika občine Šmarješke Toplice.

Kot pove poveljnik GZ Novo mesto in zagnani član PGD Šmarjeta Milan Pajk, je šmarješko gasilsko poveljstvo občine Šmarješke Toplice tokrat prvič gostilo celotno tekmovanje.

Dogajanje, ki je potekalo na več prizoriščih: na igrišču pri osnovni šoli v Šmarjeti, pri gasilskem domu v Šmarjeti, v Zburah in v Orešju ter na igrišču v Beli Cerkvi, se je pričelo že zgodaj zjutraj, kmalu po 6. uri. Na tekmovanju je sodelovalo 48 članskih ekip, starih od 16 do 50 let, ter 18 ekip starejših gasilcev, kar pomeni, da se je tekmovanja udeležilo blizu 750 tekmovalcev.

Preverjali so marsikaj

Gasilci člani so se pomerili tako v preverjanju teoretičnega znanja, saj je vsak gasilec odgovarjal na tri od 250 možnih vprašanj iz osnovnega znanja o gasilstvu. Preverili so se v disciplini razvrščanja, v hitrem oblačenju v gasilsko opremo, pregledu operativnega vozila društva, glavna točka pa je bila izvedba vaje z motorno brizgalno z dvema napadoma.

»Podobno situacijo lahko srečajo na intervencijah požarov, ko je treba postaviti cevovode in izvesti gašenje. Namen tekmovanja je prav ta, da preverjamo znanje gasilskih disciplin, ki so povezane s praktičnim delom na intervencijah. To orodje na tekmovanjih uporabljajo namreč tudi tam. Za društva, ki imajo intervencij manj ali pa tudi nobene na leto, je dobrodošlo, da vsaj enkrat letno preverijo pripomočke, morda odkrijejo kako napako, ipd., » pove Milan Pajk.

Le med korono umanjkali

Starejši člani so opravili kot običajno hidrantno vajo ter vajo razvrščanja, in sicer na igrišču v Beli Cerkvi.

Gasilski avtorally bodo zaključili popoldne s podelitvijo pokalov in medalj najboljšim ekipam ter z malico.

Pajk pove, da samo število prijavljenih ekip kaže, da prostovoljna gasilska društva dobro skrbijo za svojo operativno usposobljenost tudi z gasilskimi tekmovanji in tako uspešno negujejo tradicijo gasilstva.

Gasilski avtorelly v GZ Novo mesto organizirajo vsako leto, le v času korone eno leto to ni bilo mogoče.

V galeriji utrinek z nedeljskega dogajanja pri OŠ Šmarjeta.

Besedilo in foto: L. Markelj

