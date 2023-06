NLB Mobilna poslovalnica Bank&Go odslej tudi na Mirni

5.6.2023 | 08:10

Foto: Iztok Lazar; NLB

Z mobilno poslovalnico - posebej prilagojenim vozilom, ki omogoča izvajanje bančnih storitev na terenu, pridemo tja, kjer ste vi. Tudi na Mirno.



Kdaj? Vsak torek v juniju od 8.30 do 10. ure.

Kje? Na parkirišču pod cerkvijo, Glavna cesta 9.



Urnik obiskov in vse aktualne informacije o mobilni poslovalnici so vam vedno na voljo na spletni strani Bank&Go.

Kaj vam NLB Mobilna poslovalnica Bank&Go omogoča?

Pogovorili se boste lahko z bančnim svetovalcem, uredili svoje finančne opravke ali dobili finančni nasvet. Z veseljem pa vam bomo predstavili tudi uporabo spletne in mobilne banke ter drugih načinov poslovanja, ki so vam na voljo 24/7. Za gotovinsko poslovanje vam bo na voljo bankomat.

V mobilni poslovalnici lahko:

- Odprete bančni račun in sklenete bančni paket.

- Naročite plačilno kartico (Mastercard, Visa, Karanta).

- Oddate vlogo za kredit. (Če vlogo za kredit oddate že prek videoklica, lahko v mobilni poslovalnici le še podpišete pogodbo.)

- Sklenete varčevanje ali depozit in se posvetujete tudi o drugih vrstah naložb.

- Dobite nasvet in sklenete življenjsko in premoženjsko zavarovanje.

- Opravite brezgotovinsko plačilo z računa na račun.

- Na bankomatu dvignete ali položite gotovino in plačate položnice. Ne pozabite, da za uporabo bankomata potrebujete bančno kartico (osebnega računa) ter številko (PIN)

Vabljeni!

