Voda v kleti

5.6.2023 | 07:00

Tako včeraj, tudi danes? (Simbolna slika; arhiv DL)

Včeraj ob 14.52 so v Krški vasi, občina Brežice, gasilci PGD Krška vas izčrpali meteorno vodo, ki je zalila kletne prostore stanovanjske hiše.

Tudi danes vremenoslovci napovedujejo, da bo večinoma oblačno s pogostimi padavinami in nevihtami, možni bodo močnejši nalivi.

Vendar so jo priklicali

Minulo noč ob 0.50 naj bi se v Jerebovi ulici v Novem mestu v večstanovanjskem objektu nahajala neodzivna oseba. Gasilca GRC Novo mesto in policisti so uspeli osebo priklicati, da je sama odprla vrata stanovanja. Odpiranje vrat s tehničnim posegom ni bilo potrebno.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 11:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE RODINE, na izvodu TALJČI VRH.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GRIBLJE, izvod Desno.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KNAFELČEVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOV VRH;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAPORE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENJE, izvod 3. GOR. KAMENJE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 14:00 na območju TP Dolenje Zabukovje, nizkonapetostno omrežje – Malo Zabukovje; med 8:15 in 10:15 pa na območju TP Srednje Laknice.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništvo Brežice na območju TP Cirnik, nizkonapetostno omrežje – Smer Bukovina elkaleks, Veliki Cirnik, smer Mokrice Cirnik in Bizjak-smer Velika Dolinamed 8. in 14. uro; na območju TP Veliki Obrež, nizkonapetostno omrežje – Smer Dobova med 12. in 14. uro; na področju nadzorništvo Krško mesto pa na območju TP Ardro, nizkonapetostno omrežje – Dedni Vrh med 8. in 14. uro.

M. K.