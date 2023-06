Pancar 15. na dirki v Latviji; Peklaj na dirki EP

5.6.2023 | 08:10

Jan Pancar (Foto: AMZS)

Riga - Dolenjski motokrosist Jan Pancar je na dirki svetovnega prvenstva v Latviji v razredu MX2 osvojil 15. mesto. Zmagal je Nizozemec Kay de Wolf. V elitnem razredu MXGP, kjer svetovni prvak Tim Gajser zaradi okrevanja po poškodbi še ne nastopa, pa je slavil njegov rojak Jeffrey Herlings.

Gajser si je na eni zadnjih pripravljalnih dirk pred sezono SP ob padcu zlomil stegnenico. Okrevanje traja že več mesecev, so pa pred dirko v Latviji iz njegove ekipe Honda HRC sporočili, da je konec maja začel trenirati na motorju. "Zanj je bil premor zelo dolg, zdaj pa je naredil nov korak do vrnitve na dirke. Čaka ga še naporna pot, saj se mora prepričati, da bo lahko dirkal brez težav. A veseli smo, da se vrača," je sporočil direktor moštva Marcus Pereira de Freitas.

Ob odsotnosti Gajserja sta letos v boju za naslov Herlings in Španec Jorge Prado. Včeraj je bil v latvijskem Kegumsu, kjer so se dirkači spopadli z zahtevno mivkasto progo in dežjem, boljši Herlings. Dobil je obe vožnji in se s polnim izkupičkom 50 točk ter z dodatnimi desetimi točkami za najboljši kvalifikacijski dosežek približal Pradu v seštevku.

Španec je za drugo mesto dobil 42 točk, skupno pa je v seštevku še na prvem mestu. Ima 393 točk, Herlings pa 378. Tretji je Francoz Romain Febvre s 306, tretji je bil tudi danes na dirki.

Na četrtem mestu je Gajserjev moštveni sotekmovalec Španec Ruben Fernandez. Ta je bil včeraj na dirki zaradi slabše druge vožnje šele deveti, v prvi pa je končal na tretjem mestu.

V konkurenci SP tako še naprej edini slovenski adut ostaja Pancar. V sobotnih kvalifikacijah pred osmo dirko sezone je bil 11., tako da je za eno mesto zgrešil točke.

Pancar je v prvi vožnji začel zadržano, bil 15., do konca se je prebil na 13. mesto. V drugi se je v močnem nalivu sicer izognil padcu tekmecev kmalu po startu, a je pozneje naredil napako, tako da je z 11. mesta zdrsnil na 18. Slovenski dirkač je na dirki zasedel skupno 15. mesto, v skupnem seštevku za SP pa je ostal na desetem, zdaj ima 160 točk.

Kay de Wolf je s popolnim izkupičkom 50 točk in desetimi v kvalifikacijah prevzel vodstvo v SP, kjer ima zdaj 367 točk. Včeraj je bil drugi njegov rojak Roan Van De Moosdijk, tretji pa Francoz Thibault Benistant.

V SP je drugi Italijan Andrea Adamo s 355 točkami, včeraj je bil četrti. Na četrto mesto v seštevku pa je zdrsnil Belgijec Jago Geerts, ki se je poškodoval na prejšnji dirki in včeraj ni nastopal.

Na dirki EP Jaka Peklaj

V okviru spremljevalnega programa je v Latviji potekala dirka evropskega prvenstva razreda EMX 125. Slovenec Jaka Peklaj je v kvalifikacijah v skupini 1 osvojil 12. mesto ter se uvrstil v vožnji za točke. Sobotno popoldansko je opravil dobro in z 20. mestom ujel točko, nedeljska dopoldanska pa se ni izšla po načrtih, na 22. mestu je ostal brez točk, skupno je bil 23. V skupnem seštevku sezone ima Peklaj 13 točk in je na 25. mestu.

Naslednja dirka za SP bo že naslednji teden v nemškem Teutschenthalu.

* Izidi:

* MXGP:

- 1. vožnja: 1. Jeffrey Herlings (Niz), 2. Jorge Prado (Špa), 3. Ruben Fernandez (Špa);

- 2. vožnja: 1. Jeffrey Herlings (NIZ), 2. Romain Febvre (Fra), 3. Jorge Prado (Špa);

- skupno na dirki: 1. Jeffrey Herlings (Niz) 50, 2. Jorge Prado (Špa) 42, 3. Romain Febvre (Fra) 37 ...

- SP skupno (8): 1. Jorge Prado (Špa) 393, 2. Jeffrey Herlings (Niz) 378, 3. Romain Febvre (Fra) 306 ...

* MX2:

- skupno na dirki: 1. Kay de Wolf (Niz) 50, 2. Roan Van De Moosdijk (Niz) 40, 3. Thibault Benistant (Fra) 37 ... 15. Jan Pancar (Slo) 11

- SP skupno (8): 1. Kay de Wolf (Niz) 367, 2. Andrea Adamo (Ita) 355, 3. Thibault Benistant (Fra) 348 ... 10. Jan Pancar (Slo) 160

STA; M. K.