Janja Lesjak bo nova ravnateljica škocjanske osnovne šole

5.6.2023 | 09:30

OŠ Frana Metelka Škocjan z okrog petsto učenci in sto zaposlenimi bo po novem vodila Janja Lesjak. (Foto: L. M.)

Škocjan - Potem, ko se sredi tretjega mandata, po slabih 14 letih vodenja OŠ Frana Metelka Škocjan, v okviru katerega deluje tudi Vrtec Radovednež, z mesta ravnateljice ob začetku novega šolskega leta poslavlja Irena Čengija Peterlin, je Svet zavoda OŠ moral v postopke za izbiro novega vodstva.

Prejšnji teden je za novo ravnateljico škocjanskega hrama učenosti izbral Janjo Lesjak, prof. razrednega pouka z Rake, ki je tu zaposlena že vrsto let. Kot pove predsednica Sveta zavoda OŠ Jasmina Povše, je v 11-članskem svetu, ki ga sestavlja pet predstavnikov zaposlenih na šoli ter po trije predstavniki sveta staršev in lokalne skupnosti, na tajnem glasovanju prejela osem glasov podpore.

Če Lesjakova dobi zeleno luč še na šolskem ministrstvu, za kar je rok 30 dni, in potem sklep o imenovanju sprejme še Svet zavoda, bo lahko nastopila petletni ravnateljski mandat.

Povšetova pove, da so se na razpis za mesto ravnatelja javili trije kandidati, ki so izpolnjevali vse pogoje. To sta bila poleg Lesjakove še Vesna Kukavica iz Krškega, dolgoletna svetovalna delavka na škocjanski šoli in pomočnica ravnateljice, ter Robert Rogelj iz Ljubljane.

O vseh treh so se morali izreči trije organi, njihovo mnenje pa pri odločanju ni bilo zavezujoče. Lesjakova je dobila nekaj več podpore od Kukavice tako v Svetu staršev kot med šolskim kolektivom, občinski svet v imenu ustanovitelja zavoda pa je po predlogu župana Jožeta Kaplerja na zadnji občinski seji dal pozitivno mnenje obema kandidatkama. O tretjem kandidatu, ki na predstavitve sploh ni prišel, niti niso odločali – zdel se jim je neresen.

L. Markelj