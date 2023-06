Deželaka junaka po najtežjem izzivu čakala slaba novica; danes po Posavju in Dolenjski

5.6.2023 | 10:30

Deželak s kvadrociklom in podporniki osvojil Strmo Reber (Foto: Darja Štravs Tisu)

Miha Deželak se je včeraj tekom dobrodelne pustolovščine podal na peklensko etapo. Kako mu je šlo in zakaj se mu je na cilju stemnilo pred očmi?

Deželaka Junaka na vrhu Strma Reber šokiral Gargamel z brutalno kaznijo!

Deželaka junaka je v nedeljo čakal najtežji izziv na letošnji dobrodelni pustolovščini po Sloveniji, vzpon na Strmo Reber: 19 serpentin, 8,2 kilometra, 700 m višinske razlike in 17% največjega naklona. Miha je štart ob 8. uri iz Osilnice vzel skrajno resno, bil je odlično fizično in psihično pripravljen, saj je vedel, da ima ob sebi izvrstno pomoč svoje spremljevalne ekipe.

Pa ne samo to! Deželaka so na štart peklenske etape in ob progo prišli podpreti številni podporniki akcije in tudi kolesarji, ki so se izkazali za v veliko pomoč. Med samim vzponom na Strmo Reber so tvorili t.i. diamantno formacijo in pomagali potiskati Deželakov kvadrocikel. Z njim je ves čas kolesaril njegov trener kineziolog Miha Rojc, s katerim se je Deželak Junak več mesecev kondicijsko pripravljal. Ob svojem očetu je bil seveda tudi ponosni Matej Deželak, ki mu je pomagal po svojih najboljših močeh. Ob spremljavi fantastične ekipe in energične glasbe je Miha kolesaril, sopihal, grizel v klanec in na koncu mu je uspelo nekaj, v kar nihče ni dvomil! Prišel je na cilj Strmo Reber in ob gorečih baklah proslavil ta vrunski dosežek! Pri tem res napornem izzivu ga je spremljalo ogromno poslušalcev Radia 1, preko prenosa v živo pa več kot 10.000 gledalcev.

»Najlepša hvala vsem mojim podpornikom, ki ste se tako zgodaj zbrali in bili moja druga, podaljšana roka. Danes smo bili vsi Miha! Iz srca hvala tudi mojim navijačem,« je ponosno dejal Deželak Junak.

A veselje žal ni dolgo trajalo, kajti na cilju ga je pričakal tudi zloglasni Gargamel, ki me je tudi zastavil ta izziv in zanj imel še eno, skrajno neprijetno novico:

»Miha, kot že veš, te v sredo na Pogačarjevem trgu čaka še en izziv. Pomeril se boš z mano, če izgubiš, boš za kazen moral celo noč plavati v vodi!«

Deželaku se je ob novici kar stemnilo pred očmi, ampak ga je njegova ekipa hitro dvignila, saj so mu dejali, da bodo plavali z njim in naj ga prav nič ne skrbi. Mi seveda verjamemo, da mu plavati sploh ne bo treba, saj bo v sredo ob 18. uri na Pogačarjevem trgu premagal Gargamela in z odliko opravil še en izziv. Podprimo ga v čim večjem številu, da bodo lahko otroci iz socialno ogroženih družin odšli na zaslužene morske počitnice. POMAGAM5 na 1919.

Danes pa Deželaka junaka pot vodi po Posavju in Dolenjski.

6. DAN trasa / zemljevid (5. junij 2023)

BREŽICE – 08:00

KRŠKO – 09:00

SEVNICA – 9:45

MOKRONOG – 11:45

MIRNA – 12:40

TREBNJE – 13:20

ŽUŽEMBERK – 15:30

DVOR – 16:15

STRAŽA – 17:15

NOVO MESTO – 18:30

B. M.