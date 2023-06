FOTO: V Zdravstvenem domu prenovili 14 ambulant

5.6.2023 | 13:30

Fotografije: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Ivančna Gorica - Minuli petek sta župan Dušan Strnad in direktor Zdravstvenega doma Ivančna Gorica dr. Janez Zupančič slavnostno predala v uporabo prenovljene prostore starega dela zdravstvenega doma v Ivančni Gorici. Gre za prenovo 600 m2 prostorov, s katero je zdravstveni dom pridobil 14 prenovljenih ambulant, in sicer: štiri dodatne ordinacije družinske medicine, šest zobozdravstvenih ambulant, štiri referenčne ambulante ter prostora za rentgensko slikanje zob in zobno tehniko, so sporočili z ivanške občine.



V sklopu prenove, ki se je začelo pred letom dni, je bilo prenovljeno tudi notranje stopnišče in sprejemna (informacijska) pisarna ob vstopu v zdravstveni dom. Objekt je bil statično saniran, prenovljeni sta bili fasada in toplotna izolacija. Celotna prenova, ki jo je izvajalo podjetje Lesnina MG oprema iz Ljubljane, je stala 1,9 milijona evrov, od tega je bilo 638.000 sredstev pridobljenih s strani razpisa Ministrstva za zdravje v prejšnji Vladi RS, preostali delež sta krili Občina in Zdravstveni dom. S tem namenom se je dogodka udeležila tudi nekdanja državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, Alenka Forte.

Kot je ob odprtju povedal župan Strnad, je to eno najlepših daril ob nedavnem občinskem prazniku. Po njegovih besedah je zdravstveni dom v zadnjih letih dobil čisto novo podobo. Ob zgrajeni eni najsodobnejših lekarn pri nas in prostorih pediatrije nad njo, je zadnjo prenovo »dočakal« še stari del zgradbe. Investiranje v zdravstvo v Ivančni Gorici pa se bo nadaljevalo že letos poleti z celovito energetsko sanacijo objekta. V bližnji prihodnosti pa je v načrtih vodstva Občine in ZD Ivančna Gorica še dodaten prizidek, kjer bodo prostore obogatili z dodatnimi zdravstvenimi programi.

Navdušenja ni skrival niti direktor ZD Ivančna Gorica dr. Zupančič, ki je prenovo predstavil kot zmagovalni dogodek za vse občane in zdravstveno osebje, ki se v ivanški občini trudijo, da bi bili zdravi. S prenovo je po besedah direktorja poplačan dolgoletni trud in pričakovanja uporabnikov po boljših – sodobnejših prostorih.

Slovesnost so z glasbo popestrili solisti Glasbene šole Grosuplje, podružnica Ivančna Gorica, mladi up na harmoniki Nik Kocjan, Stiški kvartet in vokalno – inštrumentalna skupina Vesela nevesta. Nove prostore je blagoslovil ivanški župnik Jurij Zadnik. Prireditev je povezovala pomočnica direktorja ZD Ivančna Gorica Mateja Kocjan.

Poleg odprtja novih zdravstvenih prostorov je ZD Ivančna Gorica ta dan pripravil Dan odprtih vrat, kjer je obiskovalec lahko spoznal pomembnost preventivnega vedenja in možnosti koriščenja zdravstvenih ponudb Centra za krepitev zdravja in referenčnih ambulant z namenom izboljšanja zdravja, so na Občini Ivančna Gorica še zapisali v sporočilu za javnost.

