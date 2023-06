Zaključili so se 9. Dnevi kočevarske kulture

5.6.2023 | 18:20

Semič - Konec tedna so v Semiču potekali 9. Dnevi kočevarske kulture, katerih namen je ohranjanje kulturne dediščine kočevskih Nemcev. Prireditev je skupni projekt občin Semič, Dolenjske Toplice in Kočevje.

Prireditev se je začela v petek s predstavo kamišibaj Čebelice po knjigi avtorice Anje Moric – Čebelarske domislice Jurija Jonkeja v izvedbi KUD Zlada Skledica.

Otvoritvena slovesnost je, kot poročajo s semiške občine, potekala v Kulturnem centru Semič. Zofka Gril Mirtič in Hans Jaklitsch sta se s Tomažem Simetingerjem pogovarjala o življenju Kočevarjev, otroštvu, šoli in kulinariki. Pogovor je delno potekal v kočevarščini. V kulturnem programu so nastopili člani Folklorne skupine društva Kočevarjev staroselcev. Ob zaključku programa je županja Polona Kambič predala grb Dnevov kočevarske kulture županu Občine Dolenjske Toplice, Franciju Vovku, saj bodo 10. Dneve kočevarske kulture prihodnje leto organizirale Dolenjske Toplice.

V soboto je potekal voden krožni pohod pod imenom V nekdanje kočevarske vasice. Preko 50 pohodnikov se je sprehodilo skozi nekdanje kočevarske vasi Ponikve, Golobinjek, Starološki grič in Skalne gorice. Zgodovinske zanimivosti je predstavila Rosa Mohar, za uspešno voden pohod pa so bili zadolženi člani Planinskega društva Semič. Na plemenilni postaji Ponikve so pohodnike pričakali člani PGD Kot-Brezje in CŠOD Lipa, ki so poskrbeli za okrepčilo pohodnikov.

Včeraj je na Mirni gori potekala slikarska kolonija Mirna Gora 2023 v organizaciji DLU Semič, Zveze kočevarskih organizaciji in OŠ Belokranjskega odreda Semič. Obiskovalci so lahko okušali kulinariko Kočevarjev in si ogledali delavnice kmečkih opravil: klepanje kos in srpov s prikazom košnje, žaganje lesa z venecijanko in sekanje drv, rezbarjenje in izdelava napisov, ročno brušenje verige za motorno žago in prikaz žaganja.

9. Dnevi kočevarske kulture so se zaključili z mašo v cerkvi sv. Frančiška Ksaverija na Mirni gori.

Kulturni center Semič je s pomočjo soorganizatorjev in gostiteljem nedeljskega dogodka, Domom na Mirni gori, uspešno zaključil letošnje dneve. Zahvala gre tudi obiskovalcem, ki so se v velikem številu udeležili vseh dogodkov, so organizatorji zapisali v sporočilu za javnost.

M. K.

Foto: KC Semič in Uroš Novina

