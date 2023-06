Kronika vikenda: pijani vozniki, poškodovani motoristi, nasilje doma in 'trava' na prireditvi

Policisti PP Trebnje so bili v soboto nekaj pred 19. uro obveščeni o nesreči pri delu v Bruni vasi. Po prvih ugotovitvah je 51-letni moški spravljal seno v puhalnik. Med senom naj bi bil tudi odlomljen kovinski nož nakladalke, ki je prebil steno puhalnika in zadel moškega. Hudo poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo po zaključeni preiskavi z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Voznik hudo poškodovan

V soboto ob 10.40 se je zgodila prometna nesreča na cesti pri naselju Impoljca. Policisti so ugotovili, da je 19-letni voznik osebnega avtomobila peljal iz smeri Sevnice proti Krškem. Pri Impoljci je začel prehitevati avtodom, ki je vozil pred njim, in čelno trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 25-letni voznik. Hudo poškodovani 25-letni voznik je bil s helikopterjem odpeljan v bolnišnico v Celju, lažje poškodovanega 19-letnega povzročitelja pa so oskrbeli v brežiški bolnišnici. Zoper povzročitelja bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Motorist v motorista

Prometna nesreča z udeležbo dveh motoristov na cesti Novo mesto - Metlika, pri Gornji Težki Vodi, se je zgodila v soboto nekaj po 13. uri. Po prvih ugotovitvah policistov je za nesrečo odgovoren 66-letni motorist iz Nemčije, ki je zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil v zadnji del motornega kolesa, ki ga je pred njim vozil 57-letni motorist prav tako iz Nemčije. 66-letnik je po trčenju izgubil oblast nad motorjem, padel in se hudo poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Motorist v srno

V soboto okoli 22. ure se je zgodila prometna nesreča pri Jami pri Dvoru. 62-letni motorist je trčil v srno, ki je nenadoma prečkala cesto. Po trčenju je padel in obležal hudo poškodovan. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Avto v električno kolo

Brežiški policisti so bili v petek nekaj pred 20. uro obveščeni o trčenju voznika osebnega avtomobila in voznika električnega kolesa na Linhartovi ulici v Brežicah.Za trčenje je odgovoren 20-letni voznik osebnega avtomobila, ki je odvzel prednost 50-letnemu kolesarju. Lažje poškodovanega kolesarja so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče bodo policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

V kripi brez vozniške

Med kontrolo prometa pri Dolah so policisti PP Metlika v petek okoli 19.30 ustavili voznika osebnega avtomobila Ford focus. Med postopkom so ugotovili, da 29-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Ford focus so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Na območju Sevnice šest pijanih voznikov - največ napihal 20-letnik, vijugala tudi 41-letnica

Policisti PP Sevnica so v soboto in nedeljo poostreno preverjali psihofizično stanje voznikov motornih vozil. V 24. urah so kontrolirali 55 voznikov in odredili preizkus alkoholiziranosti 43. voznikom. Ugotovili so, da jih je kar šest vozilo pod vplivom alkohola. Največ, 0,83 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, so namerili pri 20-letnemu vozniku začetniku, ki je na območju Sevnice povzročil prometno nesrečo. 41-letna voznica, ki je vijugala po vozišču in ogrožala ostale udeležence v prometu, je imela v litru izdihanega zraka 0,58 miligrama alkohola. Kontrolirali so še 45-letnega voznika z 0,38 miligrama alkohola, 47-letnega voznika z 0,36 miligrama, 49-letnega voznika z 0,35 miligrama in 75-letnega voznika z 0,29 miligrama alkohola. Zoper kršitelje so na sodišče naslovili obdolžilne predloge oziroma jim izdali plačilne naloge. Kršitve cestno prometnih predpisov so ugotovili še pri petih voznikih in jim izdali plačilne naloge ter izrekli opozorila. Z aktivnostmi, usmerjenimi v zagotavljanje varnosti cestnega prometa, bodo policisti nadaljevali tudi v prihodnjih dneh, napovedujejo.

Motorist pijan in brez vozniške

Brežiški policisti so bili v noči na nedeljo obveščeni o motečem ravnanju motorista, ki naj bi na območju Stare vasi na Bizeljskem z objestno vožnjo motil javni red in mir. Policisti so kršitelja izsledili in ustavili. Ugotovili so, da gre za 43-letnega motorista, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,70 miligrama alkohola. Motor so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

28-letnik trpinčil ženo

Policisti PP Krško so v petek posredovali zaradi nasilja v družini na območju Krškega. Zaščitili so žrtev, zbrali obvestila in ugotovili, da je 28-letnik fizično in psihično nasilen do zakonske partnerke. Žrtev je pretepal, z njo ponižujoče ravnal, jo žalil in preganjal iz skupnega prebivališča. Izrekli so mu ukrep prepovedi približevanja zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil njeno življenje, osebno varnost in svobodo. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nasilja v družini.

Udaril mamo

Policiste PP Krško so v noči na nedeljo poklicali na pomoč s Senovega, kjer naj bi prišlo do pretepa v zasebnem prostoru. Ugotovili so, da se je 36-letni kršitelj sprl s svojo mamo in jo udaril. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in pridržali. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

Med 29. 5. in 2. 6. so v Mirni Peči neznanci vlomili v skladiščni prostor podjetja in ukradli 58 pnevmatik za tovorna vozila znamke Sava orjak 5.

V naselju Hudo je med 1. 6. in 2. 6. nekdo z njive izkopal in odpeljal okoli 50 kg krompirja.

Pri naselju Telče na območju PP Sevnica je nekdo s pašnika ukradel električnega pastirja, sončno celico in baterijo. Lastnika je oškodoval za 500 evrov.

V noči na soboto so neznanci z dvorišča podjetja v Mirni Peči ukradli 77 pnevmatik za tovorna vozila znamke Sava in Roadx.

V Koroški vasi na območju PP Novo mesto je med 2. 6. in 3. 6. nekdo vlomil v počitniško hišo in gospodarski objekt in ukradel dve kosilnici. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 3.500 evrov škode.

Na območju Gabrja je v noči na soboto nekdo na parkirnem prostoru vlomil v osebni avtomobil in iz denarnice v predalu izmaknil 100 evrov.

Na Zobčevi ulici v Novem mestu je je v noči na nedeljo nekdo z oken stanovanjske hiše ukradel dve cvetlični koriti z rožami.

V Podgradu na območju PP Novo mesto je med 31. 5. in 4. 6. neznanec poskušal vlomiti v počitniško hišo, v kletni in skladiščni prostor. V objekt mu ni uspelo priti, z vlomom pa je po oceni oškodovanca povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

Med 3. 6. in 4. 6. je na Florjanovem trgu v Novem mestu nekdo vlomil v prostore prodajalne in ukradel menjalni denar in suhomesnate izdelke. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

Mladostniki kadili 'travo'

Policisti PP Brežice so v soboto na javni prireditvi v Brežicah mladoletniku zasegli manjšo količino prepovedane droge - konoplje. 19-letniku so zasegli ročno zvit cigaret s prepovedano konopljo in vrečko s konopljo. Cigaret s konopljo so zasegli tudi mladoletnici.

Posredovali zaradi kršitev javnega reda in miru

Policiste PP Brežice so v noči na soboto poklicali na pomoč, ker naj bi na prireditvenem prostoru v Brežicah pijan kršitelj motil javni red in mir. Varnostniki so zoper njega ukrepali in ga odstranili iz prireditvenega prostora. Kmalu zatem je 20-letnik v bližini tržnice ponovno kršil javni red in mir in napadel dva vrstnika. Policisti so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog.

Mejne zadeve

V petek so policisti na Čatežu ob Savi ustavili 27-letnega voznika osebnega avtomobila Opel mokka slovenskih registrskih oznak. Državljan Turčije z urejenim statusom za bivanje v Sloveniji je prevažal dva državljana Iraka, ki nista izpolnjevala pogojev za vstop v Slovenijo. V soboto so na območju Smednika kontrolirali državljana Albanije, ki je v avtomobilu Citroen C4 prevažal pet državljanov Turčije, ki so na nedovoljen način vstopili v Slovenijo. Tihotapcema so odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli vozila. S kazensko ovadbo ju bodo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega med 2. 6. in 5. 6. na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Jesenice na Dolenjskem, Loče, Jereslavec, Podgračeno, Župelevec, Nova vas) izsledili in prijeli 100 državljanov Bangladeša, 77 državljanov Pakistana, 46 državljanov Maroka, 44 državljanov Afganistana, 37 državljanov Konga, 30 državljanov Nepala, 29 državljanov Rusije, 11 državljanov Sirije, deset državljanov Kube, po sedem državljanov Alžirije, Sudana in Burundija, po tri državljane Indije, Turčije in Jordanije, dva državljana Palestine, dva državljana Nigerije in državljana Tunizije.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 2. 6. in 5. 6. posredovali v 241. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 753 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče s hudimi telesnimi poškodbami, štiri nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 17 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 52. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Krškem in Brežicah kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, nasilja v družini, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreč pri delu in nedovoljenih prehodov državne meje.

