V Novem mestu zbiranje predlogov za poimenovanje dveh novih mostov

6.6.2023 | 12:00

Brv v Irči vasi

Pogled z brvi Loka-Kandija (Fotografiji: arhiv lokalno.si)

Novo mesto - V Novem mestu, kjer bodo v kratkem tudi uradno odprli dva novozgrajena mostova oz. brvi za pešce in kolesarje prek Krke, so občane pozvali k sodelovanju pri njunem poimenovanju. Gre za mostni brvi v Irči vasi in na novomeški Loki oz. v Kandiji, ki ju je zasnoval priznani projektant Marjan Pipenbaher. Občina predloge sprejema do vključno 9. junija.

Občina vabi k oddaji predlogov posameznike, ki se jim poraja zamisel za primerno poimenovanje enega ali obeh mostov, pri čemer naj upoštevajo, da so lahko zaradi predpisov mostovi poimenovani le po zemljepisnem imenu, nazivu dogodka in po datumu, povezanemu z zgodovino, so sporočili z novomeške občine.

Lahko jih poimenujejo tudi po posamezniku, ki je občutno prispeval k razvoju mesta ali pa je bil pomemben v širšem družbenem okolju in kulturnem izročilu.

Prejete predloge bo Mestna občina Novo mesto preučila in posredovala v potrjevanje občinskemu svetu.

Predloge je možno poslati na elektronski naslov kabinet@novomesto.si ali prek Facebook strani in Instagram profila, so še zapisali na novomeški občini.

Krko v Novem mestu skupaj preči osem mostov, novozgrajena mostova v Irči vasi in med Loko ter Kandijo pa se pridružujeta železniškemu, šmihelskemu, kandijskemu, ragovskemu in ločenskemu mostu ter mostni brvi na Loki. Ob tem dopolnjujeta mrežo novomeških sprehajalnih in večnamenskih poti.

STA; M. K.