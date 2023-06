FOTO: Deželak Junak moker kot miš v dolenjsko prestolnico, a danes srčno in optimistično naprej!

6.6.2023 | 07:10

Ekipa Deželaka Junaka včeraj v Novem mestu po končani 6. etapi. (Foto: L. M.)

Takole se Deželak Junak vozi tudi v dežju po vsej Sloveniji in zbira denar za otroke in njihove počitnice na morju.

Deželak Junak sinoči v Novem mestu, utrujen, a zadovoljen. (Foto: L. M.)

Deželakove noge - inovacija pri obutvi, ki radijcu pomaga v deževnih dneh. (Foto: L. M.)

Naša sodelavka z Dolenjskega lista Marjana Meznarčič je zadnje dni zagnano pobirala prispevke zaposlenih v novomeški Hederi in jih zvečer z veseljem izročila Deželaku Junaku. Do Qlandije je celo prikolesarila!

Pevka Rebeka Dremelj je z Deželakom kolesarila po brežiškem koncu.

Srečanje z najmlajšimi je vedno prisrčno.

Povsod ga lepo sprejmejo in darujejo prostovoljne prispevke.

Novo mesto - Če gre za dober namen, se zmore marsikaj, kar se sicer zdi nepredstavljivo.

Tako te dni Miha Deželak, znan radijski glas Radia 1, znova – že deveto leto zapored - kot Deželak Junak, zagnano premaguje številne kilometre na kolesu na dobrodelni poti po vsej Sloveniji in se z ekipo trudi zbrati čim več denarja za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin, ki še niso uživali na morju.

Ne ustavijo ga ne hribčki in dolince ne dež, ki ga zadnje dni kar ni ne konca ne kraja.

Sinoči je Junak Deželak 6. dan trase, ki je potekala po posavskih in dolenjskih koncih – od Brežic, Krškega, Sevnice, Mokronoga, Mirne, Trebnjega, Žužemberka, Dvora, Straže in Novega mesta - zaključil v dolenjski prestolnici, kamor je v dežju prikolesaril v družbi svoje ekipe, utrujen in moker kot miš, a vseeno veselo razpoložen in optimističen.

6. etapa najbolj mokra doslej

6. etapa je bila najbolj mokra doslej. Na 83 kilometrov dolgi etapi je bil vseskozi moker, saj so bili sami nalivi, le kaka dva kilometra je kolesaril v suhem vremenu. Brez vmesnega preoblačenja zato ni šlo.

Je pa Junak Deželak posebej pohvalil bolničarja Francija, ki se je spomnil inovacije pri obutvi, ki mu je pomagala pri podvigu. Boso nogo mu je ovil v folijo, ki greje, čez je nato obul nogavico, nato pa nogo ovil še v navadno vrečko za v trgovino ter se obul v tenisko. To je radijcu pomagalo, da ga ni tako zeblo v noge in je dlje ostal suh.

Na prizorišču AMZS v Qlandiji je Deželaka Junaka pričakala množica Novomeščanov, ki ga podpirajo v tej dobrodelni akciji. Navdušeno so ga pozdravili, ko jih je nagovoril, mnogi so se z njim fotografirali za spomin, ter tudi prispevali po svojih močeh. Novomeška AMZS je za počitnice otrok namenila bon v vrednosti dva tisoč evrov.

Prisrčni sprejemi povsod, tudi v dežju

Prav prisrčni sprejemi obiskovalcev, ki Junaka Deželaka čakajo v vsakem kraju, kjer se na desetdnevni poti ustavlja, pa tudi pozdravi ob trasi, mu dajejo moč za vsak nov kilometer, za vsak nov dan. Ti pa so nedvomno naporni, čeprav se je na podvig dobro pripravljal.

»Povsod je sprejem lep, prisrčen, kljub dežju ljudje pridejo in hvaležen sem vsakomur, ki pride, pozdravi, nariše risbico, karkoli,« je za Dolenjski list povedal Deželak Junak in na vprašanje, kako premaguje vse napore že šesti dan, povedal: »Kilometre premagujemo s trmo, z voljo, z misijo na otroke, ker je projekt namenjen prav njim, ki sicer ne bi uspeli na morje, ker jim starši iz različnih razlogov tega ne bi mogli privoščiti. Zato je prav, da to delamo in to že devetič. Vreme je res bolj kislo, kaj hočemo, a bomo zgrizli in borbali do konca, do petka, na cilju na Debelem Rtiču.«

Lani rekordnih 924 tisoč evrov, kaj pa letos?

Lani so v tej akciji zbrali nekaj več kot 924 tisoč evrov in bili rekordni. Pravzaprav vsako leto pridejo do večje številke in Deželak Junak z ekipo upa, da bodo letos spet rekordni.

Če lahko, pošljite kak SMS na POMAGAM1 ali POMAGAM5 NA 1919 in s tem prispevate en evro ali pet evrov. Za večje donacije so odprli mejl fundacija@radip1.si.

Danes ob 7. uri naprej

Deželak Junak se danes zjutraj s svojo ekipo odpravlja naprej proti Gorenjski – kot kaže, spet v dežju. Ob 7. uri je startal v Ivančni Gorici in nato preko Višnje Gore, Grosupljega, .. Ljubljane, Kranja, itd., ob 19. uri bo prispel v Domžale.

Desetdnevno pot po desetih različnih trasah po Sloveniji bo zaključil v petek, 9. junija ob 17. uri na Debelem Rtiču, kjer bodo tudi po njegovi zaslugi letošnje poletje dopustovali mnogi otroci, ki sicer ne bi. Držite pesti zanj in prispevajte za dober namen po svojih močeh!

V galeriji fotoreportaža s 6. etape po posavskem in dolenjskem koncu.

L. Markelj, foto: L. M., Darja Štravs Tisu

