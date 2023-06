Serija vlomov v vikende; prehitri na mokrih cestah

6.6.2023 | 10:50

Simbolna slika (Foto: AMZS; U. M.)

Včeraj nekaj po 14. uri se je zgodila prometna nesreča na cesti med Tribučami in Črnomljem. Policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 29-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom in trčila v avtomobil 59-letnega voznika. Oba udeleženca sta se v nesreči lažje poškodovala. Policisti bodo povzročiteljici nesreče zaradi kršitve cestno prometnih predpisov uvedli hitri postopek, danes poročajo s PU Novo mesto.

Okoli 16. ure se je zgodila prometna nesreča med Metliko in Radovico pri Slamni vasi. Ogled so opravili policisti PP Metlika in po prvih ugotovitvah je 18-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 33-letne voznice, ki je pravilno pripeljala iz nasprotne smeri. Oba udeleženca in 15-letna potnica iz vozila povzročitelja so se v nesreči lažje poškodovali.

Padec motorista

Nekaj po 17. uri je padel motorist na cesti Novo mesto – Metlika pri Vinji vasi. Policisti so ugotovili, da je 56-letni motorist zaradi prevelike hitrosti v ostrem ovinku izgubil oblast nad motorjem, padel in se lažje poškodoval. Poškodovanega motorista iz Nemčije so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Na območju Policijske uprave Novo mesto so letos obravnavali 483 prometnih nesreč, kar je 26 manj kot v enakem obdobju 2022. Zaradi posledic je ena oseba umrla (3 v enakem obdobju 2022), 14 je bilo hudo poškodovanih (27) in 153 lažje poškodovanih (178). Pri ogledih so policisti v 115 prometnih nesrečah oziroma v skoraj četrtini vseh nesreč ugotovili, da je bil vzrok za nesrečo neprilagojena hitrost (130).

Do konca tedna bodo policisti izvajali dve preventivni akciji, in sicer za zmanjševanje hitrosti in za večjo varnost motoristov. S PU Novo mesto sporočajo: ''Eden od naših ciljev je zmanjševati povprečne hitrosti na cestah, kar bi posledično pomenilo manj mrtvih ter hudo in lažje telesno poškodovanih v prometnih nesrečah, ki se zgodijo zaradi hitrosti. Pri 50 kilometrih na uro vozilo do zaustavitve prevozi kar 28 metrov dolgo pot. Na mokri cesti se pot ustavljanja podaljša še za 10 metrov. Pri višjih hitrostih je pot ustavljanja vozila daljša, težje so tudi posledice prometnih nesreč.''

Vlomi in tatvine

Med 2. 6. in 5. 6. je na Poganški ulici v Novem mestu nekdo vlomil v dva delovna stroja in ukradel dve bateriji in okoli 250 litrov goriva. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 2.000 evrov.

V noči na ponedeljek je na Vodnikovi ulici v Novem mestu nekdo vlomil v pomožni objekt ob stanovanjski hiši in ukradel samokolnico, nahrbtno škropilnico in osem cvetličnih korit z rožami. Lastnika je oškodoval za okoli 300 evrov.

V naselju Brege na območju PP Krško je med 4. 6. in 5. 6. nekdo vlomil v pomožni objekt ob stanovanjski hiši in ukradel električno ročno orodje.

Na območju Uršnih Sel pa so neznanci vlomili v tri počitniške hiše. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje, Loče) izsledili in prijeli 30 državljanov Bangladeša, 23 državljanov Maroka, 21 državljanov Pakistana, devet državljanov Sirije, devet državljanov Afganistana, pet državljanov Nepala, tri državljane Iraka, dva državljana Indije in po enega državljana Somalije, Alžirije, Sudana, Rusije in Kitajske.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 75. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 255 klicev. Obravnavali so pet prometnih nesreč, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 15 nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.