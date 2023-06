Pred vrati 56. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov v Trebnjem

6.6.2023 | 09:45

Udeleženci tabora (Foto: arhiv GLS)

Trebnje - Od sobote bo v Trebnjem na 56. Mednarodnem taboru likovnih samorastnikov ustvarjalo devet umetnikov in umetnic. Njihovo ustvarjanje bo letos prvič spremljala gostujoča kustosinja iz Hrvaškega muzeja naivne umetnosti iz Zagreba, ki bo v letu 2025 sooblikovala tudi razstavo nagrajenca letošnjega tabora, so sporočili iz CIK Trebnje.



V edinstvenem okolju trebanjske galerije bodo letos ustvarjali Natalia Berezina (Slovenija), Mariia Kozyrenko (Ukrajina), Alan Meyer (Nemčija), Tatjana Plahuta (Slovenija), Varsha Rajput (Indija/Poljska), Marija Raspir (Srbija), Stela Stefanova (Bolgarija), Larysa Stepaniuk (Ukrajina) in Darja Štefančič (Slovenija). Umetnika in umetnice je sredi marca izbral strokovni svet med 27 prijavljenimi na javno povabilo, ki je bilo sicer objavljeno septembra 2022.

Tabor tudi letos organizira Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, v okviru katerega deluje tudi Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, ki se lahko pohvali z edinstveno zbirko skoraj 1400 del, ki so jih doslej prispevali umetniki in umetnice iz kar 42 držav sveta.

»Z radovednostjo in polni pričakovanj se oziramo proti letošnjemu taboru. Osem umetnic in en umetnik iz šestih evropskih držav bodo v naše okolje zagotovo prinesli nekaj novega – bodisi pogled na življenje, bodisi samosvoje umetniško izražanje. Tabor je priložnost, da naši obiskovalci spoznajo avtorje, z njimi tudi poklepetajo, hkrati pa vedno upamo, da se tudi okolje, v katerem teden dni ustvarjajo umetniki, dotakne gostujočih umetnikov,« pred začetkom letošnjega tabora pravi direktorica CIK Trebnje Patricija Pavlič.

56. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje se bo začel v soboto, 10. junija, ko bodo ob 18. uri predstavili sodelujoče umetnike in umetnice, ki bodo v mestu med dvema evropskima prestolnicama, Ljubljano in Zagrebom, ustvarjali od nedelje do vključno četrtka, vsak dan med 9. in 13. ter med 15. in 18. uro. V torek jih bodo obiskali udeleženci tradicionalnega Malega likovnega tabora, v četrtek, po zaključku ustvarjanja, pa se bo začelo 24-urno glasovanje za nagrado prijateljev galerije.

V petek bo nastala dela ocenil strokovni svet in gostujoča kustosinja Mateja Fabijanić, ki bo med tednom spremljala tudi ustvarjanje in bo skupaj z Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje v letu 2025 pripravila razstavo nagrajenca letošnjega tabora. Prejemnika velike nagrade in nagrade prijateljev galerije bodo razglasili na sklepni slovesnosti 56. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje v soboto, 17. junija, še napovedujejo organizatorji.

M. K.

