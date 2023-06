Objavili razpis za strokovnega direktorja bolnišnice

6.6.2023 | 14:10

SB Brežice (Foto: arhiv DL)

Brežice - Splošna bolnišnica Brežice je na svoji spletni strani in v časopisju danes objavila razpis za strokovnega direktorja zavoda. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki zahtevajo ustrezno izobrazbo medicinske smeri, petletne delovne izkušnje na vodstvenih mestih v zdravstvu in znanje enega tujega oz. svetovnega jezika.

Delovno mesto je razpisano za štiriletno mandatno obdobje in za krajši delovni čas od polnega tedenskega osemurnega.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev morajo kandidati poslati v osmih dneh po objavi razpisa. O izbiri jih bodo obvestili v 30 dneh po objavi, so zapisali v brežiški bolnišnici.

Prijava mora med drugim vsebovati izjave o izpolnjevanju pogojev, življenjepis z opisom delovnih izkušenj, program strokovnega dela in štiriletnega bolnišničnega strokovnega razvoja ter potrdilo o nekaznovanosti.

Gre sicer za ponovitev razpisa. Prvič so ga objavili februarja, a nanj ni bilo odziva. Ker je strokovni direktorici medtem potekel mandat, pa so morali na položaj imenovati vršilca dolžnosti. Temu šestmesečni mandat poteče konec avgusta, so pojasnili v tajništvu brežiške bolnišnice.

Splošna bolnišnica Brežice sicer s svojimi storitvami oskrbuje približno 70.000 prebivalcev brežiške, krške in sevniške občine oziroma Posavja. Zdravijo tudi del prebivalcev sosednjih območij. Zaposluje približno 370 ljudi.

STA; M. K.