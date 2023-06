Ogenj ne železniški postaji, neurje, potres in veliko zvite pločevine

7.6.2023 | 07:00

Tako je gorelo včeraj na sevniški železniški postaji, več fotografij in video zapis v sinočnjem prispevku.

Včeraj ob 15.02 se je pri naselju Grm, občina Trebnje, prevrnilo osebno vozilo in obstalo na strehi. V nesreči je bila poškodovana ena oseba, ki so jo na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator, postavili vozilo na kolesa, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovane osebe ter posuli razlite motorne tekočine.

Že ob 8.17 je na avtocesti Grosuplje–Višnja Gora, občina Ivančna Gorica, osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo. Gasilci PGD Grosuplje in GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator na poškodovanem vozilu. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Minulo noč ob 0.45 pa se je na lokalni cesti v naselju Spodnje Vodale, občina Sevnica, osebno vozilo zaletelo v drevo. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo, z vpojnimi sredstvi nevtralizirali iztekle motorne tekočine, nudili pomoč reševalcem in prizorišče nesreče razsvetlili. Reševalci NMP Sevnica so voznika oskrbeli in prepeljali v UC Novo mesto.

Čistili po neurju

Ob 16.54 so se na območju Šentjanža, občina Sevnica, zaradi neurja in večje količine meteornih voda zamašili propusti na več lokacijah v smeri Osredka in Kala. Gasilci PGD Šentjanž so sprostili propuste, čistili cestišča od nanosov blata, kamenja in vejevja ter usmerjali promet. Na kraju so bili prisotni tudi dežurni vzdrževalci cest.

Požar na železniški postaji

Ob 17.24 je na Kvedrovi cesti v Sevnici gorela embalaža ob skladiščnem objektu železniške postaje. Požar se je razširil v prostore in ostrešje skladišča (o tem smo s fotografijami že poročali). Gasilci PGD Sevnica, Boštanj, Loka, Blanca in Breg so požar lokalizirali in pogasili ter z delovnim strojem razkrili del ostrešja. Na gasilski straži so zaradi večje količine tleče embalaže v skladiščnem prostoru ostali gasilci PGD Sevnica.

Potres pri Trebnjem

Sinoči ob 19.42 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 0,9 v bližini Trebnjega, 46 km jugovzhodno od Ljubljane.



Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Trebnjega, Mirne Peči in Dobrniča. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČARDAK 3 na izvodu R.O. UL.21 OKTOBRA 20;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAPUDJE na izvodu ZAPUDJE DESNO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS1, izvod 1.TRŠKA GORA;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. TEŽKA VODA , izvod 3.NOVO NASELJE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJETA1 1945;

- od 7:30 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTJERNEJ 1939.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:00 do 8:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER TREBNJE, izvod 1.GOSTILNA, GRMADA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 14:00 na območju TP Rakovnik, nizkonapetostno omrežje – Cegelnica Sokač.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Bojnik, nizkonapetostno omrežje – Čampa predvidoma med 8:00 in 14:00 uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Okljukova gora, nizkonapetostno omrežje – Rucmanov vrh med 8:00 in 11:00 uro, na območju TP Velike Malence, nizkonapetostno omrežje – Novo naselje Arh med 8:00 in 10:00 uro in na območju TP Pišece, nizkonapetostno omrežje – Čerenje med 8:30 in 13:00 uro.

M. K.